Iraola donne son feu vert pour conclure ce transfert exceptionnel

Liverpool intensifie ses démarches en vue de recruter Adam Wharton, le milieu de terrain de Crystal Palace, durant l'actuelle période des transferts, alors que Curtis Jones se rapproche d'un départ des rangs de l'équipe.

Jones est désormais tout proche de rejoindre l'Inter Milan, ce qui place Liverpool devant une décision importante concernant le recrutement d'un nouveau joueur pour compenser son départ avant la fermeture du marché des transferts.

Le nom de Wharton s'est imposé comme l'une des principales options envisagées par le club anglais, mais la volonté de Crystal Palace de conserver l'international anglais pourrait rendre la conclusion de l'opération à un stade avancé du mercato extrêmement difficile.

Declan Rice, le milieu de terrain d'Arsenal et de la sélection anglaise, avait salué les qualités de Wharton, le décrivant comme un milieu de terrain « exceptionnel ».

Des sources au fait du marché des transferts ont indiqué au site «CaughtOffside» que Liverpool est prêt à accélérer ses démarches en vue de recruter Wharton, considéré comme un remplaçant potentiel de Curtis Jones.

Andoni Iraola, le directeur technique de Liverpool, s'est montré favorable à l'idée d'intégrer le joueur de 22 ans à l'enceinte d'Anfield, compte tenu de sa grande adéquation avec le style que l'entraîneur espagnol souhaite mettre en place.

Wharton se distingue par sa capacité à contrôler le rythme du jeu depuis des positions reculées, ainsi que par la qualité de ses passes et son aptitude à construire les attaques depuis l'arrière, des atouts qui pourraient offrir à Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai davantage d'espace pour se projeter et participer aux tâches offensives.

Crystal Palace fixe le prix de Wharton

Les estimations indiquent que Crystal Palace évalue Wharton à environ 78 millions de livres sterling, tandis que d'autres sources ont jugé probable que ses exigences financières atteignent 100 millions de livres sterling, compte tenu de l'importance du joueur pour l'équipe et de son grand potentiel sur le long terme.

Crystal Palace dispose d'une position solide dans les négociations, le club ne faisant face à aucune pression le poussant à vendre le joueur, tandis que Wharton lui-même semble à l'aise avec l'idée de poursuivre l'aventure avec l'équipe la saison prochaine.

Le réseau « talkSPORT » a rapporté que Wharton a laissé entendre qu'il s'attend à rester à Crystal Palace la saison prochaine, malgré l'intérêt croissant pour ses services.

L'intérêt pour Adam Wharton ne se limite pas à Liverpool, puisque Manchester United s'est renseigné sur la possibilité de recruter le joueur, même si le degré de sérieux de l'intérêt du club n'est pas encore clair.

Le nom de Wharton figure également sur les radars du Real Madrid, ce qui pourrait accentuer la concurrence autour du joueur, surtout si Crystal Palace décidait d'ouvrir la porte à des négociations concernant son départ.

Wharton vaut-il cette somme ?

Sur le plan technique, Wharton apparaît comme une option adaptée à Liverpool, car il fait preuve de calme sous la pression, a tendance à jouer vers l'avant, et sait recevoir le ballon des défenseurs et contribuer à la construction du jeu.

Ces caractéristiques pourraient faire de lui un joueur pivot au milieu de terrain de Liverpool, surtout si Iraola cherche un joueur sentinelle capable de régler le rythme des matchs et d'assurer l'équilibre entre les lignes. Mais Liverpool devra faire preuve de prudence dans ses négociations, afin que le départ de Curtis Jones ne devienne pas un prétexte pour verser une somme exagérée en vue de recruter son remplaçant.

Les rapports indiquent que Jones est en passe de rejoindre l'Inter Milan, et par conséquent, débourser une somme pouvant atteindre le triple de la valeur de son transfert pour recruter son remplaçant représenterait un engagement financier considérable pour le club.

Il est vrai que Wharton est plus jeune et dispose peut-être d'un plus grand potentiel de développement à l'avenir, mais la position de Crystal Palace lui confère un avantage clair dans les négociations, d'autant que le club n'est pas contraint de le vendre, alors que le joueur lui-même semble ouvert à l'idée de poursuivre son parcours avec l'équipe.

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