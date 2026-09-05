Carlos Tevez pourrait précisément rendre possibles ces retrouvailles si particulières. L’Argentin connaît parfaitement les deux superstars. À Manchester United, Tevez a joué trois saisons aux côtés de Ronaldo, et en sélection argentine, il a partagé le maillot avec Messi. Désormais, le joueur de 42 ans souhaite réunir ses anciens compagnons de route pour son propre match d’adieu.

Tevez a mis un terme à sa carrière il y a déjà cinq ans, à Boca Juniors, mais il n’a toujours pas eu droit à un match d’adieu digne de ce nom. Cela doit être rattrapé en décembre. Un grand gala de stars est prévu dans le légendaire stade de la Bombonera. Environ 60 footballeurs de renom sont attendus, dont, si possible, Messi et Ronaldo. « Nous allons les réunir », a annoncé Tevez sur la plateforme de streaming Olga.

Getty

Tevez veut attirer Messi et Ronaldo pour son match d’adieu

Tevez veut personnellement faire le nécessaire pour que les deux joueurs d’exception puissent réellement être présents. Selon ses propres dires, l’Argentin est toujours en contact avec les deux via WhatsApp. Interrogé sur le fait de savoir s’il voulait convaincre Ronaldo de participer, il a répondu avec assurance : « J’irai le chercher en personne. »

Une apparition commune de Messi et Ronaldo serait sans aucun doute quelque chose de spécial au vu de leur rivalité de plusieurs décennies. À eux deux, ils ont remporté 13 Ballons d’Or : huit pour Messi, cinq pour Ronaldo.

Même à un âge avancé pour des footballeurs, les deux sont encore en activité. Messi, désormais âgé de 39 ans, continue d’évoluer à l’Inter Miami en MLS et a été sacré champion du monde avec l’Argentine en 2022. Il y a tout juste peu, il a annoncé sa retraite internationale.

Ronaldo évolue quant à lui à Al-Nassr, en Arabie saoudite, et y court après une marque historique : le Portugais veut devenir le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 1 000 buts en carrière. Dans le même temps, il a laissé entendre que la saison en cours pourrait être sa dernière.