Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions pour la saison 2026-2027 aura lieu demain jeudi, avec quelques changements dans son déroulement, la détermination des affiches se faisant désormais à l'aide d'un logiciel informatique dédié à cette fin.

Le tirage au sort se tiendra à Monaco, où les 36 clubs participants découvriront leurs adversaires lors de la phase de ligue.

Le Paris Saint-Germain, tenant du titre lors des deux dernières éditions, arrive en tête des favoris pour se disputer à nouveau la compétition, aux côtés de grands clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, le Barça et Arsenal.

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36 clubs répartis en quatre chapeaux

La liste des participants à la Ligue des champions est presque complète après les matchs de barrage, les 36 clubs étant répartis en quatre chapeaux selon le coefficient de chacun.

Le Paris Saint-Germain figure dans le premier chapeau, aux côtés du Bayern Munich, du Real Madrid, de Liverpool, de l'Inter Milan, de Manchester City, d'Arsenal, du Barça et de l'Atlético Madrid. Le deuxième chapeau comprend le Borussia Dortmund, l'AS Rome, le Sporting Lisbonne, Aston Villa, Porto, Manchester United, le Club Bruges, le Real Betis et le PSV Eindhoven.

Quant au troisième chapeau, il inclut le Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Naples, Leipzig, Villarreal, le Shakhtar Donetsk et Galatasaray, ainsi que le vainqueur de la confrontation entre Lyon et Fenerbahçe.

Le quatrième chapeau comprend le Slavia Prague, Stuttgart, le LASK, Côme, Lens et le Sabah Bakou, ainsi que les vainqueurs des confrontations entre l'AEK et le Levski, entre Celje et le Slovan Bratislava, et entre Viking et le Dinamo Zagreb.

Un tirage assisté par ordinateur

Bien que la cérémonie du tirage au sort connaisse la présence d'un certain nombre de responsables et de stars du football, l'opération de détermination des affiches elle-même ne se fera pas entièrement de la manière traditionnelle. Après le tirage de l'un des clubs du premier chapeau, un logiciel informatique se chargera de déterminer ses huit adversaires, dans le respect des règles du tirage, au premier rang desquelles l'interdiction d'affronter une équipe du même pays.

Le logiciel déterminera également les lieux de déroulement des matchs, de sorte que chaque équipe dispute quatre matchs à domicile et autant à l'extérieur. Une fois terminée l'opération pour les clubs du premier chapeau, celle-ci passe au deuxième chapeau, puis au troisième, et enfin au quatrième, avec la détermination des affiches de chaque équipe et l'ordonnancement de ses matchs au cours de l'opération de tirage elle-même.

Le système de tirage assisté par ordinateur avait déjà été utilisé lors des saisons 2024-2025 et 2025-2026.

Deux adversaires par chapeau

Aucune équipe n'affrontera une autre équipe du même pays durant la phase de ligue. Chaque équipe rencontrera deux adversaires de chacun des quatre chapeaux, avec un match à domicile face à une équipe de chaque chapeau et un autre à l'extérieur.

Par conséquent, la répartition pour chaque équipe est la suivante :

Un match à domicile face à une équipe du premier chapeau.

Un match à l'extérieur face à une équipe du premier chapeau.

Un match à domicile face à une équipe du deuxième chapeau.

Un match à l'extérieur face à une équipe du deuxième chapeau.

Un match à domicile face à une équipe du troisième chapeau.

Un match à l'extérieur face à une équipe du troisième chapeau.

Un match à domicile face à une équipe du quatrième chapeau.

Un match à l'extérieur face à une équipe du quatrième chapeau.

L'UEFA a par ailleurs instauré depuis la saison dernière une règle supplémentaire, empêchant deux équipes de disputer une confrontation dans le même stade pendant 3 éditions consécutives de la compétition, et ce dans le but d'accroître la diversité des affiches.

En vertu de cette règle, la confrontation entre Liverpool et le Real Madrid ne se tiendra pas au stade d'Anfield cette saison, même si le tirage au sort pourrait les réunir au stade Santiago-Bernabéu, tout comme l'Inter Milan et Arsenal ne se rencontreront pas au stade Giuseppe-Meazza.

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