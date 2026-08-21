Serie A - Journée 1 22 août 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

Inter - Monza débute le 22 août 2026 à 12h30 EST et 17h30 GMT.

Inter - Monza lance la Serie A 2026-2027

L’Inter entame la défense de son titre en Serie A à San Siro contre le promu Monza, dont le dernier passage dans l’élite s’était terminé par une défaite dans cette enceinte emblématique.

L’Inter a largement décroché son 21e titre de Serie A la saison dernière avec 11 points d’avance, en marquant le plus de buts (89) et en encaissant le quatrième plus faible total, à égalité (35). Pour sa première saison à la tête de l’équipe, l’entraîneur Cristian Chivu est devenu seulement le cinquième coach à remporter le Scudetto dès sa première année au club. Les Nerazzurri n’ont plus gagné deux titres de champion consécutifs depuis 2009-2010. Denzel Dumfries est un départ notable, tandis que le duo défensif anglais John Stones et Djed Spence est arrivé pour renforcer l’arrière-garde.

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Monza a retrouvé l’élite après une saison d’absence via les barrages d’accession de Serie B, en faisant match nul 2-2 au total lors de la finale, avant d’assurer la montée grâce à sa position au classement. Le nouvel entraîneur Ivan Jurić a supervisé une victoire 2-0 contre l’équipe de division inférieure d’Avellino vendredi dernier pour se qualifier en Coppa Italia, mais le début de saison en Serie A de Monza ne pouvait pas être plus difficile avec un déplacement chez le champion en titre. Son match le plus récent dans l’élite avait eu lieu à San Siro, avec une défaite 2-0 contre Milan. Les Biancorossi avaient terminé derniers du classement 2024-2025 avec 18 points. Une amélioration sera indispensable s’ils veulent se maintenir cette fois-ci.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

L’Inter n’a pas de problème majeur lié aux blessures, tandis que Matteo Pessina sera absent pour Monza pendant au moins quatre mois après un problème au genou.

Monza a marqué au moins deux buts lors de six de ses huit derniers matches compétitifs à l’extérieur.

Lautaro Martinez n’a pas marqué lors de ses deux dernières apparitions en face-à-face, mais avait inscrit cinq buts en quatre matches auparavant contre Monza.

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Nouvelles des équipes et effectifs

L’Inter aborde ce match d’ouverture sans Henrikh Mkhitaryan, suspendu. Cristian Chivu n’a encore aucune composition probable confirmée à ce stade, et aucune absence sur blessure n’a été répertoriée. D’autres mises à jour sur l’effectif seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Monza n’a aucun suspendu ni blessé répertorié dans les données disponibles. Ivan Juric dispose d’un groupe au complet avant le retour de son équipe en Serie A, même si aucune composition confirmée n’a encore été publiée.

Forme

Les cinq derniers résultats de l’Inter couvrent à la fois la pré-saison et les dernières semaines de la campagne précédente. Le club compte trois victoires, un nul et un nul sur cette série, avec neuf buts marqués et sept encaissés. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 en pré-saison contre la Juventus, et l’équipe a également fait 1-1 avec l’AC Milan avant de battre Manchester City. Son dernier résultat en compétition officielle a été un nul 3-3 contre Bologne en Serie A en mai.

Les cinq derniers matches de Monza racontent une histoire plus contrastée. Le club compte deux victoires, deux nuls et une défaite, avec dix buts marqués et dix encaissés. Sa rencontre la plus récente s’est terminée sur un 3-3 contre Calcio Padova en amical, et son meilleur résultat de la pré-saison a été une victoire 4-2 contre Milan Futuro. Son dernier match en compétition officielle s’était soldé par une défaite 2-0 contre Catanzaro en Serie B, en mai.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à un match amical de pré-saison en août 2025, qui s’était terminé sur le score de 2-2 avec Monza comme équipe nominalement à domicile. Avant cela, l’Inter avait battu Monza 3-2 lors d’un match de Serie A au Giuseppe Meazza en mars 2025. Sur les cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, l’Inter en a gagné deux, Monza n’en a gagné aucune, et deux matches se sont terminés à égalité, les deux équipes ayant aussi partagé un nul 1-1 en Serie A en septembre 2024.