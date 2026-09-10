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Serie A
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Inter Milan - Udinese, aperçu de Serie A : tout ce qu’il faut savoir

Inter vs Udinese
Serie A
Inter
Udinese

Présentation complète du match entre l’Inter Milan et l’Udinese Calcio en Serie A. Nous revenons sur les résultats de la 3e journée, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de lundi soir à San Siro.

Inter - Udinese : détails du match

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Serie A - Journée 4
Giuseppe Meazza

L'Inter Milan et l'Udinese Calcio donneront le coup d'envoi le 14 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

La Serie A du lundi soir à Milan

L'Inter Milan retrouve son stade pour accueillir l'Udinese Calcio à San Siro et conclure la 4e journée de la saison 2026-2027 de Serie A. Portés par une victoire spectaculaire sur la scène nationale contre Naples et par un éprouvant déplacement européen en milieu de semaine, les Nerazzurri visent un nouveau succès à domicile pour maintenir leur bon début de saison en haut du classement. Pour l'Udinese, se déplacer à Milan après une défaite concédée en fin de match représente une belle occasion de réagir et de tester sa solidité défensive face à l'une des attaques les plus redoutables de Serie A.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Le retour gagnant à cinq buts des Nerazzurri contre Naples

L'Inter Milan aborde lundi soir avec une grande confiance après avoir arraché une victoire spectaculaire 3-2 contre le SSC Napoli à San Siro lors de la 3e journée, le 5 septembre. Mené 2-0 dès le début de la seconde période, le club lombard a lancé sa remontée grâce à Lautaro Martínez à la 56e minute, avant que Marcus Thuram n'égalise à la 82e. Martínez a parachevé le retournement de situation avec le but de la victoire dans le temps additionnel de la 90e minute, offrant les trois points au terme d'un match classique.

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

L'effondrement tardif des Zebrette contre la Lazio

L'Udinese Calcio se déplace vers l'ouest en cherchant à se relancer après une frustrante défaite 2-1 à domicile contre la S.S. Lazio au Bluenergy Stadium lors de la 3e journée, le 7 septembre. Le milieu Jesper Karlström avait donné l'avantage à l'Udinese dès le début de la seconde période (49e), mais la Lazio a renversé la rencontre grâce à des buts de Davide Frattesi (75e) et Albert Guðmundsson (88e). Ce résultat pousse l'équipe de Kosta Runjaić à vouloir resserrer sa défense dans les derniers instants des matches.

Puissance offensive contre bloc bas frioulan

Historiquement, l'Inter Milan a souvent dominé cette affiche à domicile, mais l'organisation physique de l'Udinese pose toujours un défi inconfortable. L'entrejeu de l'Inter, emmené par Hakan Çalhanoğlu et Nicolò Barella, cherchera à contrôler le tempo et à alimenter Lautaro Martínez, tandis que l'Udinese s'appuiera sur des contre-attaques menées par Jesper Karlström et Keinan Davis. Avec des points précieux en jeu en championnat, ce duel du lundi soir promet une rencontre intense dès le coup d'envoi.

Actualité des équipes et compositions

Inter vs Udinese Équipes probables

Entraineur

  • C. Chivu

Cristian Chivu n'a aucune blessure ni suspension confirmée à déplorer dans le camp local avant cette rencontre, même si des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi en raison du calendrier chargé de l'effectif, qui comprend un déplacement de Ligue des champions à Madrid quelques jours plus tôt.

L'Udinese sera encore privé de Nicolo Zaniolo, absent lors des premières semaines de la saison en raison d'une blessure. Matteo Palma, Alessandro Zanoli et Oumar Solet sont également indisponibles pour Kosta Runjaic, Solet faisant partie de ceux qui ont subi un problème physique lors de la défaite contre la Lazio. D'autres informations sur le groupe seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

INT

INT - Forme

BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
D2-1
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
UDI

UDI - Forme

BSP
V1-0
COM
N1-1
MON
V2-3
VEN
V2-1
LAZ
D1-2
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

L'Inter a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec un bilan parfait de cinq victoires. Sa dernière sortie s'est soldée par un succès 3-2 contre Naples en Serie A le 5 septembre, et le club a également battu Cagliari 1-0 et Monza 4-1 en championnat cette saison. Des victoires de pré-saison contre le Betis Séville et la Juventus complètent cette série. L'Inter a inscrit 10 buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Les cinq derniers résultats de l'Udinese affichent un bilan de trois victoires, un nul et une défaite. Son match le plus récent s'est terminé par une défaite 2-1 à domicile contre la Lazio le 7 septembre, avec Gudmundsson sorti du banc pour faire basculer la rencontre. Avant cela, le club s'était imposé 3-2 à l'extérieur contre Monza et avait fait match nul 1-1 contre Côme lors de la journée d'ouverture. L'Udinese s'est également qualifié en Coupe d'Italie en battant Venezia 2-1 et Calcio Padova 1-0 lors des tours précédents.

Confrontations directes

Face à face

InterNulUdinese
4
0
1
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
1
FDM
Italie Coupe
Inter badge
Inter
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FDM
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Inter badge
Inter
INT
3
FDM
9Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte à un match de Serie A en janvier 2026, remporté 1-0 par l'Inter sur le terrain de l'Udinese. Sur les cinq confrontations les plus récentes, l'Inter s'est imposé à quatre reprises contre une victoire de l'Udinese, le seul succès des Friulani étant intervenu au Giuseppe Meazza en août 2025, sur le score de 2-1. L'Inter a marqué neuf buts sur ces cinq rencontres et en a concédé cinq.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
InterInterINT
330083+59
V
V
V
3
Lazio RomeLazio RomeLAZ
330041+39
V
V
V
4
ComoComoCOM
321073+47
V
V
N
5
Milan ACMilan ACMIL
321052+37
N
V
V
6
Juventus FCJuventus FCJUV
321041+37
N
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
V
V
D
8
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
320143+16
D
V
V
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
V
D
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
N
V
D
11
UdineseUdineseUDI
31115504
D
V
N
12
SSC NaplesSSC NaplesNAP
31025503
D
D
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
D
D
14
LecceLecceLEC
310225-33
D
D
V
15
BologneBologneBOL
301224-21
N
D
D
16
ParmeParmePAR
301214-31
N
D
D
17
MonzaMonzaMON
301248-41
N
D
D
18
VeneziaVeneziaVEN
300327-50
D
D
D
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
D
D
D
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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