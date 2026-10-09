Inter - Parma Calcio 1913 : détails du match

Serie A - Journée 6 10 oct. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

L'Inter Milan et Parma Calcio 1913 donneront le coup d'envoi le 10 octobre 2026 à 16h00 GMT (12h00 EST / 17h00 BST / 18h00 SAST).

L'Inter reçoit un Parma en reconstruction

L'Inter Milan retrouve son antre emblématique de San Siro pour affronter Parma Calcio 1913 à l'occasion de la 6e journée de la Serie A 2026-2027. Au retour de la trêve internationale d'automne, l'équipe de l'entraîneur Cristian Chivu vise à poursuivre son solide début de saison sur la scène nationale et à prendre les trois points devant son public. Pour Parme, le déplacement dans la capitale de la Lombardie après un changement d'entraîneur représente un défi de taille, alors que le club cherche à surfer sur la dynamique acquise juste avant la pause.

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La prestation des Nerazzurri avant la trêve : Martínez mène la remontée à Rome

L'Inter Milan aborde le rendez-vous de samedi invaincu lors de ses quatre derniers matches de Serie A. Lors de son dernier match avant la fenêtre internationale, le 19 septembre, l'Inter est revenue de deux buts de retard pour arracher un nul spectaculaire 2-2 sur la pelouse de l'AS Roma au Stadio Olimpico. Le capitaine Lautaro Martínez a signé un doublé crucial en seconde période (46e, 79e) pour offrir un point aux siens, après les précédents succès en championnat contre l'AC Monza (4-1), Cagliari (1-0) et l'Udinese (5-3).

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Le reset tactique de Parme : succès tardif avant le changement d'entraîneur

Parme se rend à Milan en cherchant à stabiliser sa campagne après une victoire 2-1 à domicile, durement acquise, contre le Genoa le 20 septembre. David Romero (38e) et le remplaçant Pontus Almqvist (80e) ont trouvé le chemin des filets au stade Ennio Tardini pour offrir à Parme sa première victoire en championnat sur ce cycle. Après un début de saison difficile, Parme s'est séparé de l'entraîneur Carlos Cuesta à la fin du mois de septembre, faisant du duel de samedi à San Siro un test majeur de structure et de concentration pour l'effectif.

Duel à San Siro : une construction dominante face à une menace en contre

Lorsque ces deux équipes se sont affrontées à San Siro en mai 2026, des buts en seconde période de Marcus Thuram et Henrikh Mkhitaryan ont offert à l'Inter une victoire tranquille 2-0. L'Inter s'appuiera sur la distribution dynamique dans l'axe de Nicolò Barella et Piotr Zieliński, ainsi que sur le jeu de couloir de Federico Dimarco, pour déstabiliser l'arrière-garde de Parme. De son côté, Parme comptera sur le leadership défensif d'Enrico Del Prato et sur des transitions rapides menées par David Romero et Pontus Almqvist pour mettre l'Inter en difficulté en contre-attaque. Avec des points cruciaux en jeu lors de cette 6e journée, le choc de samedi promet un spectacle captivant en Serie A.

Compositions probables

Inter Milan : J. Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco ; Thuram, L. Martinez

Parma : Corvi ; Delprato, Carlos, Troilo ; Britschgi, Bernabe, Keita, Sierro, Valeri ; Lontani, Romero

Actualités des équipes et effectifs

L'Inter aborde ce match avec une liste notable de blessés. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones et Federico Dimarco sont tous indisponibles, obligeant Chivu à remanier plusieurs postes. Les absences de Calhanoglu et Dimarco en particulier mettront à l'épreuve la profondeur de l'effectif dans l'entrejeu et sur le flanc gauche. D'autres mises à jour sur les disponibilités sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Parma est également privé de plusieurs joueurs. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe et Dominik Drobnic figurent tous sur la liste des blessés, ce qui limite encore les options de Gilardino avant un déplacement compliqué.

Forme

L'Inter a remporté trois matches, fait un nul et subi une défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 en amical contre Lumezzane, et le club aborde cette rencontre après avoir inscrit 13 buts sur ces cinq matches, pour huit encaissés. Ce total comprend une victoire 5-3 contre l'Udinese et un succès 3-2 face à Naples, même si une défaite 2-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions et un nul 2-2 à Rome montrent qu'il reste encore des fragilités défensives à corriger.

Parma n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, en battant le Genoa 2-1 lors de sa dernière sortie en championnat. Le club a été battu 2-0 par la Juventus et a également été éliminé de la Coupe d'Italie par Cremonese sur le score de 2-0 durant cette série, ce qui n'a guère renforcé la confiance avant ce déplacement à Milan.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mai 2026, lorsque l'Inter s'était imposé 2-0 au Giuseppe Meazza en Serie A. Sur les cinq derniers face-à-face, l'Inter a dominé, avec quatre victoires, un nul et aucun succès pour Parma. Les Nerazzurri ont notamment gardé la main à domicile, et Parma n'a encore rien pris lors de ses récentes visites à Milan.