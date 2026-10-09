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Serie A
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Inter Milan - Parme, avant-match de Serie A : tout ce qu’il faut savoir

Inter vs Parme
Serie A
Inter
Parme

Aperçu complet du match entre l’Inter Milan et Parma Calcio 1913 en Serie A. Nous passons en revue la forme récente, les résultats et les principaux enjeux avant ce duel de samedi soir au stade San Siro de Milan.

Inter - Parma Calcio 1913 : détails du match

crest
Serie A - Journée 6
Giuseppe Meazza

L'Inter Milan et Parma Calcio 1913 donneront le coup d'envoi le 10 octobre 2026 à 16h00 GMT (12h00 EST / 17h00 BST / 18h00 SAST).

L'Inter reçoit un Parma en reconstruction

L'Inter Milan retrouve son antre emblématique de San Siro pour affronter Parma Calcio 1913 à l'occasion de la 6e journée de la Serie A 2026-2027. Au retour de la trêve internationale d'automne, l'équipe de l'entraîneur Cristian Chivu vise à poursuivre son solide début de saison sur la scène nationale et à prendre les trois points devant son public. Pour Parme, le déplacement dans la capitale de la Lombardie après un changement d'entraîneur représente un défi de taille, alors que le club cherche à surfer sur la dynamique acquise juste avant la pause.

AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

La prestation des Nerazzurri avant la trêve : Martínez mène la remontée à Rome

L'Inter Milan aborde le rendez-vous de samedi invaincu lors de ses quatre derniers matches de Serie A. Lors de son dernier match avant la fenêtre internationale, le 19 septembre, l'Inter est revenue de deux buts de retard pour arracher un nul spectaculaire 2-2 sur la pelouse de l'AS Roma au Stadio Olimpico. Le capitaine Lautaro Martínez a signé un doublé crucial en seconde période (46e, 79e) pour offrir un point aux siens, après les précédents succès en championnat contre l'AC Monza (4-1), Cagliari (1-0) et l'Udinese (5-3).

Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images

Le reset tactique de Parme : succès tardif avant le changement d'entraîneur

Parme se rend à Milan en cherchant à stabiliser sa campagne après une victoire 2-1 à domicile, durement acquise, contre le Genoa le 20 septembre. David Romero (38e) et le remplaçant Pontus Almqvist (80e) ont trouvé le chemin des filets au stade Ennio Tardini pour offrir à Parme sa première victoire en championnat sur ce cycle. Après un début de saison difficile, Parme s'est séparé de l'entraîneur Carlos Cuesta à la fin du mois de septembre, faisant du duel de samedi à San Siro un test majeur de structure et de concentration pour l'effectif.

Duel à San Siro : une construction dominante face à une menace en contre

Lorsque ces deux équipes se sont affrontées à San Siro en mai 2026, des buts en seconde période de Marcus Thuram et Henrikh Mkhitaryan ont offert à l'Inter une victoire tranquille 2-0. L'Inter s'appuiera sur la distribution dynamique dans l'axe de Nicolò Barella et Piotr Zieliński, ainsi que sur le jeu de couloir de Federico Dimarco, pour déstabiliser l'arrière-garde de Parme. De son côté, Parme comptera sur le leadership défensif d'Enrico Del Prato et sur des transitions rapides menées par David Romero et Pontus Almqvist pour mettre l'Inter en difficulté en contre-attaque. Avec des points cruciaux en jeu lors de cette 6e journée, le choc de samedi promet un spectacle captivant en Serie A.

Compositions probables

Inter Milan : J. Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco ; Thuram, L. Martinez

Parma : Corvi ; Delprato, Carlos, Troilo ; Britschgi, Bernabe, Keita, Sierro, Valeri ; Lontani, Romero

Actualités des équipes et effectifs

Inter vs Parme Équipes probables

3-1-4-2
Inter crest
Inter
INT
Formation
Parme crest
Parme
PAR
3-4-2-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiC. JonesC. JonesM. ThuramM. ThuramL. MartinezL. MartinezE. CorviE. CorviA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ToureE. ToureE. Del PratoE. Del Pratoteam-logoS. LontaniV. SierroV. SierroE. ValeriE. ValeriM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romero
Parme crest
Parme
PAR
3-1-4-2
Inter

Onze de départ

Parme

Entraineur

  • C. Chivu
  • A. Gilardino

L'Inter aborde ce match avec une liste notable de blessés. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones et Federico Dimarco sont tous indisponibles, obligeant Chivu à remanier plusieurs postes. Les absences de Calhanoglu et Dimarco en particulier mettront à l'épreuve la profondeur de l'effectif dans l'entrejeu et sur le flanc gauche. D'autres mises à jour sur les disponibilités sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Parma est également privé de plusieurs joueurs. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe et Dominik Drobnic figurent tous sur la liste des blessés, ce qui limite encore les options de Gilardino avant un déplacement compliqué.

Forme

INT

INT - Forme

NAP
V3-2
RMA
D2-1
UDI
V5-3
ROM
N2-2
LUM
V2-0
But marqué (encaissé)
13/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PAR

PAR - Forme

JUV
D2-0
CRE
D0-2
MON
N1-1
COM
D2-1
GEN
V2-1
But marqué (encaissé)
4/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L'Inter a remporté trois matches, fait un nul et subi une défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 en amical contre Lumezzane, et le club aborde cette rencontre après avoir inscrit 13 buts sur ces cinq matches, pour huit encaissés. Ce total comprend une victoire 5-3 contre l'Udinese et un succès 3-2 face à Naples, même si une défaite 2-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions et un nul 2-2 à Rome montrent qu'il reste encore des fragilités défensives à corriger.

Parma n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, en battant le Genoa 2-1 lors de sa dernière sortie en championnat. Le club a été battu 2-0 par la Juventus et a également été éliminé de la Coupe d'Italie par Cremonese sur le score de 2-0 durant cette série, ce qui n'a guère renforcé la confiance avant ce déplacement à Milan.

Confrontations directes

Face à face

InterNulParme
4
1
0
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Parme badge
Parme
PAR
0
FDM
Serie A
Parme badge
Parme
PAR
0
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
Serie A
Parme badge
Parme
PAR
2
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Parme badge
Parme
PAR
1
FDM
Italie Coupe
Inter badge
Inter
INT
2
Parme badge
Parme
PAR
1
FDM
10Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mai 2026, lorsque l'Inter s'était imposé 2-0 au Giuseppe Meazza en Serie A. Sur les cinq derniers face-à-face, l'Inter a dominé, avec quatre victoires, un nul et aucun succès pour Parma. Les Nerazzurri ont notamment gardé la main à domicile, et Parma n'a encore rien pris lors de ses récentes visites à Milan.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RomaRomaROM
5410143+1113
N
V
V
V
V
2
InterInterINT
5410158+713
N
V
V
V
V
3
Lazio RomeLazio RomeLAZ
541083+513
V
N
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
D
V
5
Milan ACMilan ACMIL
5320104+611
V
N
N
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
N
V
V
D
7
Juventus FCJuventus FCJUV
531184+410
V
D
N
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
D
V
V
V
N
9
SSC NaplesSSC NaplesNAP
521276+17
N
V
D
D
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
D
V
N
V
D
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
520357-26
D
D
D
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
D
V
D
D
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
D
D
D
V
N
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
N
D
V
D
D
15
ParmeParmePAR
511347-34
V
D
N
D
D
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
D
N
D
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
N
V
D
D
D
18
BologneBologneBOL
502336-32
N
D
N
D
D
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
D
N
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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