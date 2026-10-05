Inter - Parma Calcio 1913 : détails du match

Serie A - Journée 6 10 oct. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

L'Inter Milan et le Parma Calcio 1913 donneront le coup d'envoi le 10 octobre 2026 à 16h00 GMT (12h00 EST / 17h00 BST / 18h00 SAST).

L'Inter reçoit un Parma en reconstruction

L'Inter Milan retrouve son antre de l'emblématique stade San Siro pour affronter le Parma Calcio 1913 lors de la 6e journée de la saison 2026-2027 de Serie A. Au retour de la trêve internationale d'automne, l'équipe de l'entraîneur Cristian Chivu vise à poursuivre son bon début de saison sur la scène nationale et à prendre les trois points devant son public. Pour Parme, le déplacement dans la capitale lombarde après un changement d'entraîneur représente un défi de taille alors que le club cherche à surfer sur la dynamique acquise juste avant la trêve.

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La prestation de l'Inter avant la trêve : Martínez mène la remontée à Rome

L'Inter Milan aborde le rendez-vous de samedi invaincue lors de ses quatre derniers matches de Serie A. Lors de son dernier match avant la fenêtre internationale, le 19 septembre, l'Inter est revenue de deux buts de retard pour arracher un spectaculaire match nul 2-2 sur la pelouse de l'AS Roma, au Stadio Olimpico. Le capitaine Lautaro Martínez a inscrit un doublé décisif en seconde période (46e, 79e) pour offrir un point aux siens, après les précédents succès de l'Inter en championnat contre l'AC Monza (4-1), Cagliari (1-0) et l'Udinese (5-3).

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Réajustement tactique à Parme : succès tardif avant le changement d'entraîneur

Parme se rend à Milan avec l'objectif de stabiliser sa saison après une victoire difficile 2-1 à domicile contre le Genoa le 20 septembre. David Romero (38e) et le remplaçant Pontus Almqvist (80e) ont trouvé le chemin des filets au stade Ennio Tardini pour offrir à Parme sa première victoire en championnat dans ce cycle. Après un début de saison compliqué, Parme s'est séparé de l'entraîneur Carlos Cuesta fin septembre, ce qui fait du duel de samedi à San Siro un test majeur de structure et de concentration pour l'effectif.

Duel à San Siro : une construction dominante face à la menace des contres

Lorsque les deux équipes se sont affrontées à San Siro en mai 2026, des buts en seconde période de Marcus Thuram et Henrikh Mkhitaryan ont offert à l'Inter une victoire tranquille 2-0. L'Inter s'appuiera sur la qualité de distribution dans l'axe de Nicolò Barella et Piotr Zieliński, ainsi que sur le jeu sur les côtés de Federico Dimarco, pour déstabiliser l'arrière-garde de Parme. De son côté, Parme comptera sur le leadership défensif d'Enrico Del Prato et sur les transitions rapides menées par David Romero et Pontus Almqvist pour mettre l'Inter en difficulté en contre-attaque. Avec des points cruciaux en jeu lors de cette 6e journée, l'affiche de samedi promet un match de Serie A captivant.

Nouvelles des équipes et effectifs

L'Inter aborde ce match avec une liste de blessés notable. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones et Federico Dimarco sont tous indisponibles, obligeant Chivu à remanier plusieurs postes. Les absences de Calhanoglu et de Dimarco en particulier mettront à l'épreuve la profondeur de l'effectif dans l'entrejeu et sur le flanc gauche. D'autres mises à jour sur les disponibilités sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Parme est également privé de plusieurs joueurs. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe et Dominik Drobnic sont tous annoncés blessés, ce qui réduit encore les options de Gilardino avant un déplacement compliqué.

Forme

L'Inter a remporté trois matches, concédé un nul et subi une défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 en amical contre Lumezzane, et l'équipe aborde cette rencontre après avoir inscrit 13 buts sur ces cinq matches, tout en en encaissant huit. Ce total comprend un succès 5-3 contre l'Udinese et une victoire 3-2 face à Naples, même si une défaite 2-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions et un nul 2-2 à Rome montrent qu'il reste des fragilités défensives à corriger.

Parme n'a décroché qu'une seule victoire lors de ses cinq derniers matches, en battant le Genoa 2-1 lors de sa plus récente sortie en championnat. Le club a été battu 2-0 par la Juventus et a également été éliminé de la Coupe d'Italie par Cremonese sur le score de 2-0 durant cette série, ce qui n'a guère renforcé la confiance avant ce déplacement à Milan.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mai 2026, lorsque l'Inter s'est imposée 2-0 au Giuseppe Meazza en Serie A. Sur les cinq derniers affrontements, l'Inter a largement dominé avec quatre victoires, un nul et aucun succès pour Parme. L'Inter a notamment gardé l'ascendant à domicile, et Parme n'a encore rien pris lors de ses récentes visites à Milan.