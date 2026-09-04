Inter - SSC Napoli : détails du match

Serie A - Journée 3 5 sept. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

L'Inter Milan et le SSC Napoli donneront le coup d'envoi le 5 septembre 2026 à 16h00 GMT (12h00 EST / 17h00 BST / 18h00 SAST).

Les poids lourds italiens s'affrontent à Milan

L'Inter Milan retrouve son stade pour affronter le SSC Napoli sous les projecteurs du soir à San Siro, à l'occasion de la 3e journée. Restant sur deux victoires consécutives pour lancer sa campagne nationale, l'Inter vise un nouveau succès à domicile pour conserver sa place en tête du classement de Serie A. Pour Naples, ce déplacement vers le nord samedi représente une occasion immédiate de rebondir après une surprenante défaite à domicile et d'envoyer un premier message face à un autre prétendant au titre.

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Les exploits de Çalhanoğlu en Sardaigne

L'Inter Milan aborde ce samedi avec une dynamique solide après avoir arraché une victoire 1-0 à l'extérieur contre Cagliari lors de la 2e journée (30 août). Le milieu de terrain Hakan Çalhanoğlu a inscrit le but décisif à la 9e minute, tandis que le bloc défensif de l'Inter a maîtrisé les débats pour assurer les trois points. Ajouté à son succès 4-1 contre l'AC Monza lors de la journée d'ouverture, ce résultat permet à l'Inter d'afficher un total parfait de six points avec cinq buts inscrits, preuve d'une organisation défensive affûtée et d'un réalisme déjà présent en ce début de saison.

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Como surprend le Maradona

Le SSC Napoli se rend dans la capitale de la Lombardie avec l'intention de rectifier le tir après une frustrante défaite 2-1 contre Como 1907 au Stadio Diego Armando Maradona lors de la 2e journée (30 août). Rasmus Højlund a égalisé pour Naples à la 30e minute après l'ouverture du score de Martin Baturina, mais Anastasios Douvikas a redonné l'avantage à Como peu après. Malgré l'entrée de Kevin De Bruyne et une poussée en fin de match pour égaliser, Naples est reparti les mains vides. Ajouté à son succès 2-0 lors de la journée d'ouverture contre le Genoa, Naples compte trois points et devra afficher une concentration défensive bien plus aiguisée pour freiner l'Inter.

Une partie d'échecs tactique sous le ciel milanais

Historiquement, les confrontations entre ces deux géants italiens donnent lieu à des rencontres serrées et très tactiques, souvent décidées par la maîtrise du milieu de terrain. Le trio de l'Inter composé de Çalhanoğlu, Barella et Sučić cherchera à dicter le tempo à domicile, tandis que Naples s'appuie sur la présence physique de Scott McTominay et d'Anguissa pour casser les lignes et lancer les transitions. Alors que de très faibles écarts séparent les deux clubs en ce début de campagne, l'affiche de samedi promet une grande intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Inter Milan : J. Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, L. Martinez

Napoli : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara

Nouvelles des équipes et effectifs

L'Inter ne compte aucun blessé ni suspendu confirmé à l'approche de cette rencontre. Chivu n'a pas encore dévoilé de onze de départ probable à ce stade, et d'autres mises à jour sur l'équipe sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Napoli se déplace à Milan sans Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci et Pasquale Mazzocchi, tous trois étant annoncés blessés. Allegri n'a pas confirmé de onze projeté, et la composition complète de son groupe disponible deviendra plus claire dans les prochains jours.

Forme

L'Inter se présente avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un seul match nul, un amical de présaison terminé sur le score de 1-1 contre l'AC Milan. En Serie A, le club a remporté ses deux rencontres de championnat : une victoire 4-1 à domicile contre Monza lors de la 1re journée, puis un succès 1-0 à Cagliari lors de la 2e journée. Sur ces deux matches de championnat, l'Inter a marqué cinq buts et n'en a encaissé aucun.

Le bilan récent de Napoli est plus mitigé. Le club a remporté trois de ses cinq derniers matches, mais a aussi concédé un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 à domicile contre Como en Serie A, intervenue après une victoire 2-0 en championnat sur le terrain du Genoa lors de la 1re journée. En présaison, Napoli a battu l'Aris Thessaloniki 6-2, mais n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre le Celta Vigo. La défaite contre Como est jusqu'ici sa seule en Serie A, mais elle s'est accompagnée d'erreurs défensives et d'une prestation insuffisante de plusieurs joueurs.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux clubs s'est terminée sur le score de 2-2 au Giuseppe Meazza en Serie A, le 11 janvier 2026. Avant cela, Napoli s'était imposé 3-1 à domicile contre l'Inter en octobre 2025. Les cinq confrontations les plus récentes entre ces deux équipes en Serie A ont produit deux matches nuls, deux victoires de Napoli et une victoire de l'Inter, avec des buts inscrits lors des cinq rencontres.