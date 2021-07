Inter Milan, Lautaro Martinez a dû voir un psychologue

Beaucoup trop colérique sur un terrain, Lautaro Martinez a fait appel à un psychologue pour soigner ces maux.

La star de l'Inter Lautaro Martinez a admis avoir consulté un psychologue dans le but d'améliorer son comportement sur le terrain et ainsi son dossier disciplinaire.

Il était lié à un départ à Barcelone l'été dernier mais est plutôt resté en Italie, où il a aidé son club à remporter le titre de Serie A.

Le joueur de 23 ans, cependant, n'était pas entièrement satisfait de ses performances, et en particulier du nombre de cartons jaunes qu'il a écopés. Il a admis avoir pris des mesures pour améliorer cela.

"Je suis à une étape très importante de ma carrière, et cette année j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu auparavant", a-t-il expliqué en s'adressant à la presse dans son pays natal.

"Je suis heureux et satisfait de ma carrière, tout ce que je fais à l'Inter m'aide avec l'équipe nationale. Je m'améliore physiquement, je me suis entraîné soigneusement pour être en pleine forme."

"C'était plus compliqué de travailler ma mentalité. Devenir père m'a aidé à résoudre de nombreux problèmes en dehors du terrain. Un psychologue m'a aidé à moins protester et à récolter moins de cartons jaunes."

"Vérifiez les statistiques et vous pouvez voir que je me suis amélioré. Une nouvelle saison se profile à l'horizon, tout comme la Coupe du monde 2022."

L'article continue ci-dessous

En effet, quand on s’attarde sur les chiffres, les statistiques suggèrent que les visites de Lautaro chez le psychologue n’ont pas été vaines et l’ont aidé. Au cours de la saison 2019-20, il a écopé de 11 cartons jaunes toutes compétitions confondues et également d'un carton rouge.

Un an plus tard, cependant, il n'a été sanctionné que cinq fois en Serie A, bien qu'il ait joué chaque match. Moins dispersé sur le terrain à râler, Lautaro Martinez a pu se concentrer sur ce qui lui est demandé sur un terrain : marquer et faire marquer.

Ça lui a plutôt bien réussi la saison dernière puisqu’il a marqué 17 buts et délivré 10 passes décisives, soit ses meilleures statistiques depuis le début de sa carrière. Avec en prime, un titre de champion d’Italie pour couronner le tout.