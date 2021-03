Inter Milan, l'agent d'Hakimi fait le point sur son futur

Face au flou entourant le futur de l'Inter Milan, Hakimi pourrait mettre les voiles en Premier League. Mais il faudra mettre le prix.

Achraf Hakimi suscite beaucoup de discussions sur le marché des transferts l’été prochain. Le latéral droit est annoncé dans les petits papiers d’Arsenal et de Chelsea mais l’agent du défenseur de l’Inter Milan affirme qu’aucune décision n’a encore été envisagée.

Le joueur de 22 ans a explosé à la vue de tous après ses deux bonnes saisons en prêt au Borussia Dortmund et continue d’impressionner depuis son arrivée à San Siro à l’été 2020, en provenance du Real Madrid.

Un retour à Santiago Bernabeu a également été évoqué, les problèmes financiers de l'Inter les obligeant à envisager des ventes, mais le Milanais se concentre sur le présent et sur la course au titre en Serie A dans laquelle est lancé l’Inter avec le voisin du Milan AC et la Juventus Turin.

Le représentant de Hakimi, Alejandro Camano, a fait le point sur l’avenir de son client à Calciomercato.

"Aujourd’hui, il est très heureux de jouer pour un club aussi important. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je dis aujourd’hui que Hakimi est heureux et que son équipe est l’Inter."

"L'objectif est de gagner le Scudetto. Après cela, la situation de l’Inter au niveau du club est compliquée, mais je le répète : nous sommes très heureux ici en termes de football."

"Il a un contrat de cinq ans, nous avons signé parce que nous étions tellement confiants dans le projet de l’Inter. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir, mais c’est une étape très importante dans sa carrière."

"Nous n’avons certainement pas l’intention de laisser l’équipe dans une situation aussi délicate."

L'international marocain a vu sa cote s'envoler en passant deux saisons en prêt du côté de la Bundesliga et de Dortmund.

Il a disputé 73 apparitions pour le BVB, pour 12 buts et 17 passes décisives, ce qui l’a propulsé au rang de l’un des meilleurs arrières droits de la planète.

Son arrivée à l’Inter Milan n’a rien changé à sa production puisqu’il se régale sous les ordres d’Antonio Conte avec six buts et cinq passes.

Si sa cote est élevée, son contrat jusqu’en 2025 risque de rendre les négociations compliquées et que si certains clubs de Premier League le veulent, il faudra y mettre le prix.L’été dernier, Hakimi avait quitté le Real Madrid contre 45 millions d’euros et sa valeur n’a pas baissé depuis.

Renoncer à cet accord après 12 mois serait une surprise, d'autant plus que l'Inter a travaillé si dur pour atteindre un objectif de longue date.

"Le joueur lui-même a pris la décision d'aller à l'Inter. Il y a déjà deux ou trois ans, Piero Ausilio nous avait parlé de l'opportunité de l'amener à Milan."

"Après son passage au Borussia Dortmund, cet intérêt a été renouvelé et Hakimi a décidé de venir à l'Inter."