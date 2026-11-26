Inter - Genoa : les informations sur le match

Serie A - Journée 13 28 nov. 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

La meilleure attaque de Serie A face à un Genoa vainqueur de quatre de ses cinq derniers matches

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Samedi soir à Milan, la meilleure attaque de Serie A affronte l’une des équipes les plus en forme du championnat. L’Inter Milan de Cristian Chivu occupe la troisième place avec 29 points. Auteur de 32 buts lors de ses 12 premiers matches, un record cette saison en championnat, le club aborde cette rencontre porté par sa victoire 2-0 contre le VfB Stuttgart mercredi en Ligue des champions, grâce aux buts de Petar Sučić et de son capitaine Lautaro Martínez , de retour.

Avant cette rencontre européenne sans but encaissé, l’Inter avait disputé dimanche dernier à Bergame un match à rebondissements contre l’Atalanta, conclu sur un nul mémorable de 4-4 en Serie A.

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Face à lui, le Genoa de Daniele De Rossi, revigoré, est remonté à la 10e place avec 16 points grâce à quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de championnat. Dimanche, un doublé de Milutin Osmajić en première période lui a offert une victoire 2-0 sur le terrain de Sassuolo, avec l’appui des sept arrêts de Justin Bijlow. Le Genoa se rend en Lombardie avec l’objectif de mettre fin à une série durant laquelle il n’a marqué qu’une fois lors de ses dix derniers déplacements à San Siro en Serie A.

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