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Loai Mohamed
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Inquiétude ou sérénité ? La position du Real Madrid dévoilée après les premières blessures de la trêve internationale

Real Madrid vs Villarreal
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Ibrahima Konaté
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Konaté a quitté le rassemblement des Bleus en raison d'une « légère entorse » au genou

Le calme règne au Real Madrid concernant la blessure d'Ibrahima Konaté, après que le défenseur de l'équipe de France a quitté le rassemblement des Bleus en raison d'une légère entorse au genou droit, au moment où le club madrilène s'apprête à mener des examens complémentaires pour évaluer précisément son état.

La blessure de Konaté avait suscité quelques inquiétudes au sein du Real Madrid, mais celles-ci se sont vite dissipées après que le joueur a passé des examens avec le staff médical de l'équipe de France, lequel est resté en contact permanent avec le club espagnol pour l'informer de l'évolution de son état, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

Les responsables de l'équipe de France ont décidé de ne pas prendre de risque avec le défenseur, bien que la blessure ait été qualifiée de légère, ce qui l'a conduit à quitter le rassemblement pour regagner la capitale espagnole afin de poursuivre son processus de récupération.

Le Real Madrid a obtenu au fur et à mesure les détails de l'état de santé de Konaté, tandis que le joueur passera de nouveaux examens au sein du club afin de déterminer l'ampleur de la blessure au genou et la durée de son absence éventuelle.

Malgré cela, aucune inquiétude ne règne au sein du Real Madrid, les estimations actuelles n'excluant pas la possibilité que Konaté soit présent pour la rencontre face à Villarreal le 10 octobre prochain au stade Santiago-Bernabéu.

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La date du retour du défenseur français reste liée à l'évolution de l'état de son genou au cours des prochains jours, dans l'attente des résultats des nouveaux examens et de la détermination de son degré de disponibilité pour participer.

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