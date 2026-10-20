Un rapport de presse a révélé l'identité de l'arbitre le plus probable pour diriger le Clasico très attendu entre le Barça et le Real Madrid, prévu dimanche prochain au stade Spotify Camp Nou, dans une rencontre qui pourrait marquer la première apparition de l'arbitre pressenti dans l'histoire des duels entre les deux rivaux.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué que Javier Alberola Rojas est devenu le grand favori pour diriger le Clasico, après que les chances de Hernández Hernández, qui était initialement le nom le plus probable, se sont réduites, malgré le fait qu'il a arbitré les deux derniers Clasicos disputés au Camp Nou.

Le journal a précisé que la commission des désignations arbitrales a fixé ses choix pour les matchs du week-end, le nom de l'arbitre du Clasico devant être annoncé officiellement samedi, soit un jour avant la rencontre très attendue.

Les chances d'Alberola Rojas sont renforcées par le fait qu'il n'a dirigé aucun match de Liga lors de la journée actuelle, et qu'il n'a par ailleurs jamais arbitré aucun match du Barça ou du Real Madrid au cours de la saison en cours.

Un bilan rassurant pour le Barça, inquiétant pour le Real Madrid

Les statistiques de l'arbitre espagnol font état d'une nette supériorité dans les résultats du Barça lors des matchs qu'il a dirigés : il a en effet officié lors de 13 matchs du club catalan, au cours desquels les Blaugrana ont décroché 10 victoires et 2 nuls, pour une seule défaite.

Le dernier match qu'il a dirigé pour le Barça remonte à février dernier, lorsque l'équipe s'est imposée face à Levante sur le score de 3-0 au Camp Nou, tandis que sa seule défaite sous la direction de cet arbitre remonte à mai 2023, lorsqu'elle s'était inclinée face à la Real Sociedad sur le score de 1-2.

À l'inverse, le bilan du Real Madrid apparaît moins positif, puisque Alberola Rojas a dirigé 19 matchs de l'équipe madrilène, au cours desquels elle a obtenu 12 victoires et 3 nuls, pour 4 défaites.

Le dernier match qu'il a dirigé pour le Real Madrid remonte à avril dernier, et s'est soldé par un match nul face à Gérone, tandis que la dernière victoire de l'équipe madrilène à l'extérieur sous sa direction remonte à son succès face à Valence sur le score de deux buts à zéro à Mestalla, la saison dernière.

Alberola Rojas doit disputer son premier match en Ligue des champions cette saison, demain, lorsqu'il dirigera la rencontre entre le Sabah azerbaïdjanais et le Borussia Dortmund allemand.





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