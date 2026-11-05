Selon la liste des dix maillots les plus vendus en 2026 publiée par la MLS, l’ancien pilier du Bayern Munich reste l’un des grands favoris du public. Le maillot de son club floqué au nom de Müller occupe la troisième place.

Seuls les maillots portant les noms de Lionel Messi (Inter Miami) et de Heung-Min Son (Los Angeles) se vendent encore mieux. Derrière Müller figurent plusieurs joueurs au parcours impressionnant.

Son ancien partenaire d’attaque pendant de longues années, Robert Lewandowski, qui joue au Chicago Fire, le suit de près à la quatrième place. Antoine Griezmann (5e, Orlando City), Luis Suárez (8e, Inter Miami) et l’attaquant allemand Hany Mukhtar (9e, Nashville SC) figurent également dans le top 10.

Pourquoi Hany Mukhtar figure-t-il dans ce classement ?

Né à Berlin, il joue en MLS depuis 2020 et fait désormais partie des valeurs sûres du championnat. Élu joueur le plus précieux en 2022, il est devenu en septembre le premier joueur né en Allemagne à franchir la barre des 100 buts en MLS, play-offs compris. Il a inscrit 17 buts et délivré huit passes décisives cette saison. Marco Reus (LA Galaxy), en revanche, ne figure pas dans le classement.

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La sixième place de Cavan Sullivan, âgé de seulement 17 ans, peut également surprendre à première vue. L’adolescent est toutefois considéré comme le prochain grand espoir aux États-Unis. Après avoir été désigné « Player of the Month » en septembre, il est même entré dans l’histoire en octobre. Lors de la victoire 3-0 des États-Unis, Sullivan est devenu le plus jeune buteur de l’histoire.

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Thomas Müller : leader de la conférence Ouest

Müller est le premier joueur des Whitecaps à figurer sur cette liste depuis Alphonso Davies en 2018. Aujourd’hui âgé de 37 ans, il a quitté Munich pour Vancouver en 2025 sans indemnité de transfert et a depuis inscrit 19 buts et délivré onze passes décisives en 47 rencontres.

Cette saison, Müller a déjà inscrit neuf buts, contribuant ainsi largement à la première place des Caps dans la conférence Ouest après 33 matchs de saison régulière.

Thomas Müller troisième : le classement des maillots de MLS