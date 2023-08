Incroyable ! Un nouveau joueur du PSG sauvé du cambriolage

Les joueurs du PSG font face à des cambriolages fréquents à leur domicile. Un nouveau joueur ciblé vient d’être sauvé.

Après Gianluigi Donnarumma, qui a été cambriolé à son domicile du VIIIe arrondissement de Paris en juillet dernier, un jour avant la première rencontre de préparation de son équipe du PSG, un autre joueur du PSG a été tout proche de se faire cambrioler.

Un nouveau joueur ciblé, le pire est évité

Les hors la loi n’en finit pas avec les joueurs du club de la capitale française. En compagnie de sa compagne, Gigi Donnarumma avait été ligoté par les cambrioleurs, qui ont réussi à emporter une importante somme avoisinant les 500.000 €. Cette fois-ci, ce n’est plus le gardien parisien, mais un attaquant du même club, qui a échappé.

Selon les informations du Parisien et RMC Sport, Julian Draxler aurait pu lui aussi être victime d’une attaque à son domicile dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Cloud. Les forces de l'ordre auraient mis en place un système de surveillance devant le domicile du joueur allemand pour surveiller et opérer un contrôle sur deux véhicules après un signalement de la part de l’entourage du joueur. Le premier, une Volkswagen Golf, avec à son bord deux individus, avait effectué des repérages la veille.

L'article continue ci-dessous

Aussi, toujours selon RMC Sport, les policiers de la BAC 92N ont également contrôlé une Renault Clio, avec à son bord cinq hommes, parmi lesquels deux d’entre eux avaient été mis en fuite quelques instants plus tôt par les vigiles assurant la sécurité du joueur. Des serflex, gants, ruban adhésif et cagoules ont été retrouvés dans le véhicule.

Plusieurs individus arrêtés

Les sept individus ont été interpellés puis placés en garde à vue pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou un délit dans la nuit de lundi à mardi au commissariat de Saint-Cloud. Les auditions des suspects doivent avoir lieu dans la journée de mardi.

Les mis en cause auraient entre 17 et 21 ans et sont tous connus des services de police, sauf un. Aucune infraction n’a été constatée au domicile de Julian Draxler, qui a échappé à ce cambriolage.