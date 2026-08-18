Incident mystérieux : découverte d'un corps dans le stade d'un club anglais

Le club anglais de Charlton Athletic a annoncé la découverte du corps d'une personne décédée à l'intérieur de son stade « The Valley », ce qui a conduit la police à ouvrir une enquête sur les circonstances de l'incident.

Le club a précisé dans un communiqué officiel que la police s'était rendue au stade dans la matinée de mardi, à la suite d'un incident survenu au cours des premières heures de la matinée de lundi, avant d'annoncer le décès d'un homme sur les lieux de l'incident.

Charlton a confirmé que le décès faisait toujours l'objet d'une enquête, invitant toute personne détenant des informations ou ayant été témoin de l'incident à contacter la police.

Le club a déclaré : « Nous présentons nos plus sincères condoléances et notre soutien à la famille du défunt, à ses amis et à ses proches en ce moment difficile. »

Charlton a indiqué qu'il continuait de coopérer avec les autorités dans le cadre de la procédure d'enquête, appelant à respecter la vie privée de toutes les personnes affectées par l'incident.

Le club a souligné qu'il n'existait aucun indice d'une implication de Charlton Athletic dans la commission d'une infraction, et a également remercié ses employés pour leur gestion professionnelle de cette situation difficile.









Le journal The Independent a rapporté que l'incident était survenu quelques jours après que Charlton eut disputé son premier match à domicile de la saison de Championship anglaise, lorsqu'il avait renversé son retard face à Derby County pour l'emporter sur le score de 2-1.

Charlton devait se déplacer chez West Ham pour son premier match à l'extérieur cette saison, avant d'affronter Tottenham au deuxième tour de la Coupe de la Ligue anglaise.

La police poursuit toujours ses investigations, sans avoir communiqué de détails supplémentaires sur l'identité du défunt ou la cause du décès.

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