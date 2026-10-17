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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Impossible d'échapper au cauchemar ? Le Real Madrid veut à nouveau humilier Séville

Kylian Mbappé
J. Mourinho
Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
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Espagne

Une malédiction historique et Mbappé en première ligne

Le Real Madrid aborde la réception de Séville lors de la neuvième journée de Liga fort d'une supériorité historique au stade Santiago-Bernabéu et d'une série de victoires consécutives devant son public, tandis que le club andalou espère renverser la tendance et mettre fin à un blocage qui dure depuis longtemps. Entre les statistiques de Kylian Mbappé et les ambitions des deux équipes, les données d'Opta révèlent une série de faits marquants avant cette affiche attendue.

- Un blocage historique : Séville a perdu 16 de ses 17 derniers déplacements face au Real Madrid en Liga, pour un seul match nul, et n'a plus gagné dans la capitale depuis son succès 4-3 en décembre 2008.

- Une forteresse au Bernabéu : le Real Madrid s'est imposé lors de ses sept derniers matches à domicile en Liga, sachant qu'il n'a réalisé une série plus longue qu'une seule fois depuis la saison 2020-2021, avec 10 victoires consécutives entre avril et novembre 2025.

- Duel du pressing haut : le Real Madrid est l'équipe qui a le plus tiré après une récupération du ballon dans les zones avancées en Liga cette saison, avec 17 frappes, tandis que Séville est l'équipe qui réalise le plus de récupérations dans ces zones, avec 87 interventions.

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18 oct. 2026

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- Mbappé, une menace pour Séville : Kylian Mbappé a contribué à quatre buts en quatre matches face à Séville en Liga, avec trois buts et une passe décisive, et il a trouvé le chemin des filets lors de trois rencontres différentes. Il n'a marqué lors d'un nombre supérieur de matches différents que contre la Real Sociedad, avec quatre rencontres.

- Une amélioration à l'extérieur : Séville a pris des points lors de quatre de ses six derniers déplacements face à des équipes de la région de Madrid en Liga, avec deux victoires et deux nuls pour deux défaites, après avoir perdu sept de ses neuf confrontations précédentes contre ces formations.

- Un début exceptionnel pour Séville : le club andalou n'a pas perdu lors de ses quatre déplacements en Liga cette saison, avec deux victoires et deux nuls, son meilleur début hors de ses bases depuis la saison 2011-2012, lorsqu'il avait évité la défaite lors de ses six premiers matches.

- Un chiffre marquant pour Rubén Vargas : le joueur de Séville a tenté cinq frappes lors du dernier match de Liga face à Levante, égalant le meilleur total de tirs d'un joueur de l'équipe lors d'un match à l'extérieur depuis le début de la saison dernière, un chiffre atteint par Akor Adams face à Elche en janvier 2026.

- La domination de Mourinho : José Mourinho a signé cinq victoires en six matches de Liga face à Séville, pour une seule défaite. Son équipe a également inscrit six buts ou plus lors de deux rencontres différentes contre le club andalou, sur le score de 6-2 en mai et en décembre 2011, une performance qu'il n'a réussie que contre Malaga également.

- Le blocage de Luis García : Luis García, l'entraîneur de Séville, a perdu ses six derniers matches face au Real Madrid en Liga. Il a toutefois pris des points lors de deux de ses six confrontations avec la Maison Blanche lorsque Mourinho était sur le banc madrilène, avec une victoire et un nul pour quatre défaites.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
8800347+2724
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2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
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Bétis SévilleBétis SévilleBET
8611149+519
V
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Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
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5
FC SévilleFC SévilleSEV
84221312+114
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Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
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Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
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8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
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Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
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10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
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VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
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12
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
92251112-18
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Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
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GetafeGetafeGET
8224410-68
D
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Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
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OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
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D
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LevanteLevanteLEV
81431216-47
N
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ElcheElcheELC
81341117-66
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FC ValenceFC ValenceVAL
8125615-95
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MalagaMalagaMAL
8044413-94
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Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation


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