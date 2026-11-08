« Ils sont les plus forts d’Europe » : Cesc Fabregas salue l’Inter Milan après la défaite de Côme à San Siro

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L’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, a couvert l’Inter Milan d’éloges après la défaite 2-0 de son équipe à San Siro, dimanche. L’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea a reconnu que l’Inter était actuellement sans égal en Europe dans un domaine tactique précis.

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L’Inter domine les premiers échanges à San Siro

Les champions d’Italie en titre n’ont pas tardé à imposer leur jeu lors de la rencontre de dimanche soir. En moins de 20 minutes, l’Inter s’était déjà constitué une solide avance de deux buts grâce aux frappes précises de Pio Esposito et Marcus Thuram. Cette entame fulgurante a laissé une montagne à gravir à Côme, qui a peiné à trouver ses marques dans l’une des ambiances les plus intimidantes du football italien.

Selon Opta, Esposito est devenu le premier joueur italien né en 2005 ou après à atteindre la barre des 10 buts en Serie A.

Fabregas reconnaît la supériorité de l’Inter

Fabregas n’a pas ménagé ses compliments à l’adversaire, estimant que l’Inter évolue actuellement à un niveau que peu d’équipes au monde peuvent atteindre. L’Inter a porté à 12 victoires consécutives contre Côme sa plus longue série de succès face à un même adversaire en Serie A.

« Nous n’avons pas bien commencé le match, nous avons commis quelques erreurs et nous avons manqué de confiance. Il faut féliciter l’Inter, qui a beaucoup mieux joué que nous. Nous vivons une situation différente de celle à laquelle nous sommes habitués, en jouant tous les trois matches. Nous devons remercier les garçons pour ce qu’ils nous ont apporté jusqu’à présent », a déclaré l’entraîneur de Côme à DAZN.

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Les maîtres des transitions en Europe

Cette victoire a permis à l’Inter de grimper à la deuxième place du classement de Serie A avec 28 points, à une seule longueur du leader, la Lazio. De son côté, Côme reste cinquième avec 23 points, à un point de l’AC Milan, quatrième.

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« L’Inter a mérité sa victoire, nous devons lui serrer la main et aller de l’avant. Les exigences ne cessent d’augmenter et nous devons continuer dans cette voie. Je ne cherche aucune excuse, le football est ainsi et un entraîneur doit s’adapter. Ma responsabilité est de trouver des solutions. Nous n’avions que deux joueurs dans l’axe, alors j’ai essayé d’aider en faisant entrer Smolcic. La manière dont nous avons perdu fait mal, avec ces ballons que nous avons perdus trop facilement. Cela fait perdre confiance, car l’Inter est très fort dans les transitions, le plus fort d’Europe », a ajouté Fabregas.

L’expérience fait la différence

L’entraîneur de Côme a conclu son analyse en soulignant les petits détails qui séparent les deux équipes à ce stade. « L’Inter est l’une des meilleures équipes en contre-attaque et sur coups de pied arrêtés. Ses joueurs ont commis 13 fautes et les ont bien faites, puisqu’ils n’ont reçu aucun carton. Dans ce genre de match, le simple fait de casser le rythme peut avoir une incidence. Ces détails montrent leur expérience, qui nous manque », a fait remarquer Fabregas.

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Après la trêve internationale, l’Inter reprendra la compétition par un déplacement sur le terrain de l’Atalanta le 22 novembre, avant de recevoir Stuttgart en Ligue des champions trois jours plus tard. De son côté, Côme accueillera Cagliari le 21 novembre, avant son match européen de milieu de semaine contre l’AEK Athènes, le 24 novembre.