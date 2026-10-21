Michael Yormack, président de Roc Nation Sports International, la société qui représente Vinicius, a confirmé à Sportsboom que le club londonien avait sérieusement tenté de recruter l’ailier. « Arsenal était très impliqué. Le club s’est montré très offensif », a expliqué Yormack. Un transfert à Londres avait bel et bien été une option pour Vinicius. « A-t-il déjà sérieusement envisagé Arsenal ? Bien sûr. Quand un club comme Arsenal vous déroule le tapis rouge et vous donne le sentiment d’être vraiment désiré, il faut évidemment l’écouter », a-t-il ajouté.

Finalement, Vinicius a toutefois choisi de rester au Real. En août, il a signé un nouveau contrat lucratif qui le lie au club madrilène jusqu’en 2032. Pour Yormack, cette décision n’avait rien de surprenant : « Le cœur de Vini bat pour Madrid. C’est là qu’il a toujours voulu être, c’est là qu’il est et c’est là qu’il espère passer le reste de sa carrière. Je pense qu’il n’y a jamais eu de doute à ce sujet. Passer toute sa carrière dans un seul club, le meilleur du monde, ce serait quelque chose de très spécial. »

La relation entre Vinicius et le Real n’a pas toujours été sans accroc. Malgré ses réussites sportives, l’attaquant a essuyé à plusieurs reprises les critiques de ses propres supporters et a même été sifflé plusieurs fois au Santiago-Bernabéu. La saison dernière en particulier, son comportement a régulièrement fait les gros titres : après avoir été remplacé par Xabi Alonso, son entraîneur de l’époque, lors du Clasico contre le FC Barcelone, il avait perdu son sang-froid et lancé devant les caméras : « C’est toujours moi. Je quitte l’équipe. Je pars, il vaut mieux que je parte. »

Les spéculations sur un possible départ avaient alors repris. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, aurait même personnellement pris contact avec Vinicius pour le convaincre de rejoindre Londres.

Le début de la saison 2026-2027 est lui aussi loin d’être idéal pour l’ailier. Après dix matches officiels, il ne compte qu’un but et trois passes décisives. À cela s’ajoute une suspension en Liga : après avoir tiré les cheveux d’un adversaire avant son but présumé lors du match contre le FC Villarreal, puis perdu son sang-froid, Vinicius a été suspendu pour quatre matches de championnat.

Le Brésilien peut en revanche jouer en Ligue des champions. Rien ne s’oppose donc à sa participation au match contre le RB Leipzig mercredi.