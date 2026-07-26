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Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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Il veut absolument forcer son transfert ! Une star de l’attaque préparerait la prochaine étape dans un poker des transferts explosif

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J. Alvarez

L’Atlético de Madrid reste inflexible au sujet de Julian Alvarez malgré une offre de 100 millions d’euros. Selon le média espagnol Sport, l’attaquant prévoit désormais la prochaine étape pour forcer son transfert au FC Barcelone.

Selon ces informations, la stratégie du joueur prévoit désormais de publier, d’ici à la fin juillet ou au plus tard début août, un nouveau geste public, comme une déclaration claire, et de rechercher à nouveau un échange direct avec la direction du club de l’Atlético.

Selon le rapport, Alvarez se sent trahi par son employeur actuel. La direction du club lui avait assuré qu’elle entamerait des négociations en cas d’offre correspondante. Cela ne s’est toutefois pas produit lors de l’approche de Barcelone.

Le Barça avait déjà soumis une offre officielle à l’Atlético. Toutefois, l’offre de 100 millions d’eurosa été accueillie par une fin de non-recevoir par les dirigeants du club de la capitale. Comme les Espagnols font bloc et que l’attaquant dispose, dans son contrat courant jusqu’en 2031, d’une clause libératoire astronomique de 500 millions d’euros, Alvarez voit la nécessité de passer lui-même à l’action.

Julian AlvarezGetty Images

Julian Alvarez veut absolument rejoindre le FC Barcelone

Dès la Coupe du monde, l’attaquant avait clairement affiché ses intentions de départ. À l’époque, il avait déclaré : « J’ai parlé avec les dirigeants du club avec lesquels je devais parler. Je pense qu’un transfert est ce qu’il y a de mieux pour tout le monde, et je veux réaliser mon rêve. »

Un transfert vers d’autres prétendants comme Arsenal n’est pas un sujet pour l’Argentin. Un potentiel deal avec le club londonien, dans lequel Viktor Gyökeres devait apparemment être inclus selon les rumeurs, est tombé à l’eau, Arsenal ayant déplacé ses priorités vers Vinicius Junior du Real Madrid.

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À Barcelone, aussi bien la direction sportive que le staff technique voient en Alvarez le renfort idéal. Le Barça ne formulera toutefois de nouvelles offres que lorsque le joueur, par ses actions, aura remis en mouvement une situation de négociation dans l’impasse. La reprise de l’entraînement à l’Atlético, sous les ordres de Diego Simeone, est fixée au 10 août.

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