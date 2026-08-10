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Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Il va surprendre tout le monde » : un témoignage saisissant révèle les qualités exceptionnelles de Diomande

LaLiga
Real Madrid
Yan Diomandé
B. Jimenez
Espagne
Côte d’Ivoire

Le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid

  Le Real Madrid a bouclé le transfert de Yan Diomandé cet été, qui devient ainsi le plus cher de son histoire. Le club a en effet versé la somme de 125 millions d'euros à Leipzig.

 Le joueur ivoirien n'a que dix-neuf ans, et pourtant, il possède toutes les qualités et les atouts d'un footballeur professionnel.

 Borja Jiménez, qui l'a entraîné à Leganés, a déclaré : « Il surprendra tout le monde. »

Il a poursuivi dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « C'est un joueur que beaucoup ne connaissent pas, ils n'ont vu de lui que de courtes séquences, mais je pense qu'il en surprendra beaucoup par son audace. »

Il a continué : « C'est un joueur qui change le cours d'un match, on ne peut pas déterminer s'il utilise son pied droit ou son pied gauche lorsqu'il a le ballon », une caractéristique rare dans le football moderne.

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Il a ajouté : « Il apportera beaucoup de percussion et une habileté exceptionnelle dans le dribble individuel. »

Il a complété : « Il a la capacité de s'arrêter, c'est-à-dire d'immobiliser complètement le ballon et d'attendre que l'adversaire intervienne, puis d'effectuer un dribble. »

 Il a ensuite raconté une anecdote datant de l'époque où le joueur évoluait avec l'équipe réserve de Leganés : « Après 15 ou 20 minutes d'entraînement, il nous a déjà montré... Je ne comprenais pas ce que ce joueur faisait dans l'équipe réserve. »

Il a conclu : « Son niveau était si élevé qu'ils ont décidé de le faire sortir du terrain pour éviter tout incident et lui épargner une blessure. »

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