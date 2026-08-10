Le Real Madrid a bouclé le transfert de Yan Diomandé cet été, qui devient ainsi le plus cher de son histoire. Le club a en effet versé la somme de 125 millions d'euros à Leipzig.

Le joueur ivoirien n'a que dix-neuf ans, et pourtant, il possède toutes les qualités et les atouts d'un footballeur professionnel.

Borja Jiménez, qui l'a entraîné à Leganés, a déclaré : « Il surprendra tout le monde. »

Il a poursuivi dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « C'est un joueur que beaucoup ne connaissent pas, ils n'ont vu de lui que de courtes séquences, mais je pense qu'il en surprendra beaucoup par son audace. »

Il a continué : « C'est un joueur qui change le cours d'un match, on ne peut pas déterminer s'il utilise son pied droit ou son pied gauche lorsqu'il a le ballon », une caractéristique rare dans le football moderne.

Il a ajouté : « Il apportera beaucoup de percussion et une habileté exceptionnelle dans le dribble individuel. »

Il a complété : « Il a la capacité de s'arrêter, c'est-à-dire d'immobiliser complètement le ballon et d'attendre que l'adversaire intervienne, puis d'effectuer un dribble. »

Il a ensuite raconté une anecdote datant de l'époque où le joueur évoluait avec l'équipe réserve de Leganés : « Après 15 ou 20 minutes d'entraînement, il nous a déjà montré... Je ne comprenais pas ce que ce joueur faisait dans l'équipe réserve. »

Il a conclu : « Son niveau était si élevé qu'ils ont décidé de le faire sortir du terrain pour éviter tout incident et lui épargner une blessure. »