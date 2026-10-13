Il touchait 10 millions d'euros au Real : Carvajal accepte un salaire choc à Getafe

Dani Carvajal, ancien capitaine du Real Madrid et l'une de ses figures majeures de la dernière décennie, s'apprête à vivre une nouvelle expérience dans sa carrière, après avoir accepté de rejoindre Getafe. Il continuera ainsi à évoluer dans la capitale espagnole, mais cette fois loin du stade Santiago-Bernabéu, dans une opération qui répond au souhait de l'entraîneur José Bordalás de renforcer son effectif avec l'expérience de l'un des joueurs les plus titrés du football européen.

Le défenseur de 34 ans, originaire de Leganés, était sans club depuis le 30 juin dernier, après la fin de son parcours avec le Real Madrid, avant que Getafe n'entre en scène et lui offre l'occasion de relever un défi totalement différent.

Bordalás espère tirer profit de l'expérience du joueur et de sa capacité à répondre aux exigences de la compétition, d'autant qu'il a l'habitude d'évoluer sous la pression des grands matches et de la course aux titres durant toutes ses années avec le club madrilène.

L'entraîneur de Getafe cherche à renforcer le flanc droit, où Carvajal devrait concurrencer Kiko Femenía pour le poste de latéral droit, avec la possibilité de l'utiliser dans un rôle différent selon le dispositif retenu par le staff technique.

En cas de passage à une défense à trois, Carvajal pourrait occuper le côté droit de la ligne arrière, ce qui offrirait à Andrés García davantage de temps de jeu dans une position plus avancée et donnerait à Bordalás des options tactiques supplémentaires.

Mais l'aspect financier constitue l'un des éléments les plus marquants de ce transfert : selon les informations rapportées, Carvajal a accepté de réduire son salaire de près de 90 % par rapport à ses revenus nets précédents au Real Madrid, qui s'élevaient à environ 10 millions d'euros par an.

Il devrait percevoir à Getafe un salaire proche d'un million d'euros, un écart considérable qui illustre la nature de cette nouvelle étape, ainsi que sa volonté de poursuivre sa carrière professionnelle et de rester près de son domicile, tout en rejoignant un projet dans lequel il peut apporter sa valeur ajoutée sur le terrain.

Au final, l'offre de Bordalás a suffi à convaincre Carvajal de se lancer dans cette aventure, après avoir trouvé à Getafe l'opportunité de continuer à concourir plutôt que de s'éloigner des terrains, tout en conservant son rôle de joueur capable de transmettre son expérience à ses coéquipiers, en particulier dans une équipe qui cherche à atteindre ses objectifs avec des moyens différents de ceux auxquels il était habitué au Real Madrid.