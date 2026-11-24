Partager Suivez GOAL sur Google

Javier Tebas, président de LaLiga, a publié son premier commentaire sur la démission de Miguel Ángel Gil Marín de ses fonctions de premier vice-président et de membre du conseil d'administration, sur fond de polémique autour du financement de l'Union des clubs européens.

Publicité

Sur ses réseaux sociaux, Tebas a publié un message dans lequel il a exprimé sa gratitude et salué l'approbation des comptes et du budget par l'assemblée générale ordinaire.

« Les clubs ont une nouvelle fois soutenu clairement la gestion de la Ligue espagnole de football professionnel (LaLiga). L'écrasante majorité avec laquelle ils ont approuvé les comptes et le budget lors de l'assemblée générale ordinaire nous donne la motivation pour continuer à travailler ensemble et à développer le football professionnel espagnol, comme nous le faisions jusqu'ici », a déclaré Tebas.

Après avoir souligné la présence de Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, Tebas a tenu à remercier Gil Marín pour ses efforts : « Je remercie Miguel Ángel Gil Marín pour son travail en tant que premier vice-président de la Ligue espagnole de football professionnel et pour toutes ces années de collaboration. »

Pourquoi Gil Marín a-t-il démissionné ?

Miguel Ángel Gil Marín a créé la surprise lors de l'assemblée générale de la Ligue espagnole en annonçant sa démission de ses fonctions de premier vice-président et de membre du conseil d'administration, sur fond de polémique autour du financement de l'Union des clubs européens.

Publicité Publicité

Cette démission est intervenue lors de l'assemblée générale de LaLiga, qui s'est tenue ce mardi dans la capitale, Madrid, selon le quotidien espagnol AS. Celui-ci précise que la décision s'explique par le financement présumé accordé par LaLiga à l'Union des clubs européens, pour un montant supérieur à un million d'euros.

Related Topics

Prochains matchs ELC LaLiga 12:30 ATM

Gil Marín est membre du comité exécutif de l'association des clubs européens de football, anciennement connue sous le nom d'Association européenne des clubs.

L'assemblée générale de LaLiga, qui réunissait les clubs de première et de deuxième divisions, a été marquée par l'annonce du départ de Gil Marín du poste de premier vice-président, qu'il occupait depuis 2020 après avoir succédé à Clemente Villaverde.

Publicité

Ces dernières années, Gil Marín a été l'un des plus fervents soutiens de Javier Tebas dans ses affrontements avec le Real Madrid, même si ses relations avec les autres clubs se sont tendues à un moment donné, lorsqu'il a temporairement soutenu le projet de Super Ligue européenne, une position qui avait provoqué la colère des autres clubs.

Miguel Ángel Gil Marín a officiellement pris ses fonctions de premier vice-président de LaLiga en mars 2020, un poste qui lui a également valu de siéger à la commission déléguée, composée du Real Madrid, du FC Barcelone, du Real Betis, du Deportivo Alavés, du Séville FC, de Villarreal, du Sporting Gijón, du Celta Fortuna, du Real Oviedo, de Las Palmas et d'Almería.

Publicité

L'Union des clubs européens, dont le financement présumé par LaLiga semble avoir été la cause directe de la démission de Gil Marín, est une organisation relativement récente qui réclame une répartition plus équitable des revenus dans le football européen.

Elle met en garde contre un possible effondrement des championnats nationaux et la perte de compétitivité de nombreux clubs, en raison de l'inégalité actuelle dans la répartition des revenus, née de la relation entre l'UEFA et l'ancienne Association européenne des clubs, qui regroupe les grands clubs du continent.

Publicité

Javier Tebas soutient l'Union des clubs européens depuis sa création et a participé à divers événements et colloques pour exprimer son appui à cette démarche.

D'autres clubs ont également rejoint cette organisation, parmi lesquels Las Palmas et Osasuna, dans le cadre de leur volonté d'obtenir une plus grande représentation des clubs au sein du football européen.

Publicité

Malgré ce désaccord sur le soutien aux différentes associations de clubs, des sources haut placées au sein de LaLiga ont assuré à AS que les relations entre Tebas et Gil Marín étaient « excellentes ». Elles ne pensent pas que la démission de ce dernier de son poste de premier vice-président entraînera le moindre problème entre les deux dirigeants, au-delà de son départ de ces fonctions.