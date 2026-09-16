À 32 ans et avec plus de 600 matchs officiels dans le football professionnel, Marcel Sabitzer est un vieux briscard que rien, sans doute, ne peut facilement déstabiliser. Le milieu de terrain, au service du Borussia Dortmund depuis 2023, a déjà souvent été au centre de rumeurs et de spéculations de toutes sortes.

En ce sens, le dernier mercato estival n’a sans doute pas eu de caractère particulier pour Sabitzer. Il y a néanmoins eu un certain bruit autour de l’Autrichien, qui s’est surtout intensifié à l’approche de la fin du marché des transferts.

Cela tenait d’une part à son statu quo sportif. Sabitzer a connu un permanent ascenseur émotionnel au cours de ses trois saisons disputées au BVB. Trop souvent, ses prestations ont laissé à désirer ; trop rarement, il a su prolonger les phases brillantes, qui ont pourtant bien existé. En résumé : Sabitzer a manqué de constance durant cette période, malgré 117 apparitions en matchs officiels, pour s’imposer durablement comme un titulaire indiscutable.

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Quand le contrat de Marcel Sabitzer au BVB expire-t-il ?

Il a certes terminé la saison passée dans ce statut, mais cela s’expliquait avant tout par l’absence de Felix Nmecha en raison d’une blessure. L’an dernier, Sabitzer a été titularisé à 26 reprises, et son bilan de cinq implications sur des buts s’est révélé maigre. Ses perspectives au milieu central ou défensif étaient limitées. Aux côtés de Nmecha, l’entraîneur Niko Kovac a de plus en plus souvent lancé Jobe Bellingham.

Et comme le contrat de Sabitzer expire fin juin 2027 et que le BVB a recruté en Joey Veerman un titulaire dans sa zone de prédilection, il s’est naturellement retrouvé au cœur des rumeurs. C’est ainsi qu’à la mi-août, les spéculations ont été nourries lorsque Sabitzer, lors d’une réunion de l’équipe, a fait un « départ éclair » et est déjà reparti avant même que les derniers de ses coéquipiers n’arrivent sur place.

Depuis deux semaines, une chose est claire : Sabitzer restera au Borussia au moins jusqu’à la trêve hivernale. Parce qu’il est « satisfait » à Dortmund, comme son agent Roger Wittmann l’a annoncé à Sky le jour de la date limite du mercato. Chez son employeur actuel, Sabitzer peut évoluer à « haut niveau », a fait savoir Wittmann.

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Marcel Sabitzer avait « dix demandes différentes » cet été

Cela ne devait donc pas forcément être le cas dans cette forme pour les « dix demandes différentes » qu’avait reçues Sabitzer, selon son agent. Le BVB n’aurait certainement pas refusé si une offre conforme au marché était arrivée pour le joueur aux 102 sélections. Comme cela n’a pas été le cas, Sabitzer s’engage à Dortmund dans une tournée d’adieux. « L’année prochaine », a en effet expliqué Wittmann de manière éloquente, son client pourra alors peser toutes les options.

Aucune de ces options ne sera alors le Borussia. Le club ne prévoit pas de prolonger avec Sabitzer. Et cela pour de bonnes raisons : il n’a pas seulement insuffisamment répondu aux attentes sur le plan sportif, il gagne aussi énormément d’argent. Le salaire annuel de Sabitzer, pour lequel 19 millions d’euros avaient un jour été versés au Bayern Munich, est estimé à huit millions d’euros. Les recrues, parmi lesquelles Veerman, Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias, devraient chacune percevoir au maximum la moitié.

C’est donc une histoire à la fois trop familière et douloureuse pour le BVB : des joueurs qui, au regard de leurs prestations, touchent beaucoup trop d’argent, vont au bout de leurs contrats très bien rémunérés. Ce fut le cas, par exemple, de Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle ou Salih Özcan. Qui pourrait leur en vouloir ?

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« Bouteille » : la femme de Marcel Sabitzer s’en prend à un utilisateur insultant

La réponse est simple : les gens sur les réseaux sociaux, bien sûr ! Là-bas, Sabitzer avait déjà été désigné depuis longtemps comme le bouc émissaire au vu de ses prestations trop souvent faibles. Récemment, la situation a même dégénéré au point que l’épouse de Sabitzer, Katja, est intervenue sur Instagram.

Sous une publication reprenant les propos de Wittmann, un utilisateur avait écrit qu’il avait « vraiment espéré qu’on se soit débarrassés de cette bouteille ». L’épouse de Sabitzer, gagnante en 2014 de l’émission télévisée 'Der Bachelor', a répondu : « J’aimerais tellement savoir ce que tu as accompli dans ta vie ? » Réplique haineuse : « J’ai participé à Bachelor, et toi ? » Mme Sabitzer a rétorqué : « Pff, vous êtes tous tellement méchants. Ta réponse dit tout de toi. Tu ne sais rien de ma vie. »

Le problème de Sabitzer, c’est que pour beaucoup autour du BVB, il est considéré comme un poids du passé. Il incarne le Dortmund des années précédentes, qui injectait beaucoup d’indemnités de transfert et de salaires dans des joueurs établis, un peu plus âgés, mais qui n’offraient que peu en retour. L’approche plutôt rafraîchissante de la nouvelle direction sportive et le dernier mercato du très actif directeur sportif Ole Book ont récemment nourri l’espoir de voir aussi partir des joueurs comme Sabitzer, ou encore Ramy Bensebaini et Emre Can.

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Marcel Sabitzer récemment utilisé sur un côté offensif au BVB

Il est tout à fait possible qu’il faille simplement patienter encore un an pour cela. Jusqu’à présent, il est toutefois loin d’être vrai que Sabitzer ne peut apporter aucune plus-value à l’équipe.

Kovac apprécie son expérience, son style de jeu agressif ainsi que sa polyvalence. Cela aussi fait partie de la vérité : Sabitzer est l’un de ces milieux relayeurs polyvalents dont le BVB a récemment eu bien trop d’exemplaires dans son effectif. Son manque de constance tient aussi au fait qu’il a rarement évolué sur le même poste pendant une longue période.

Cela se prolongera aussi durant ce qui doit être sa dernière année à Dortmund. Avec Nmecha, Bellingham et Veerman, l’axe est bouché. Sabitzer doit, comme en sélection autrichienne, où il fera désormais une pause en raison de la charge élevée de ces dernières années, se reporter sur les deux ailes offensives et les demi-espaces. Jusqu’ici, Kovac ne lui a accordé aucune titularisation en Bundesliga.

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Marcel Sabitzer ne devrait probablement plus être qu’un joueur de rotation au BVB

Contre Villarreal en Ligue des champions, Sabitzer a cependant débuté et livré une prestation convaincante, avec beaucoup d’intensité et quelques bonnes récupérations de balle. Même comme joker, rebaptisé « finisher » par Kovac, il a récemment été correct. C’est Sabitzer qui a offert le but en retourné de Nmecha récemment contre Paderborn.

À moins qu’aucun de ses concurrents ne se blesse, le rôle de Sabitzer comme joueur de rotation ne devrait visiblement plus beaucoup évoluer. Sauf s’il parvient encore à trouver de l’efficacité dans sa position offensive, celle avec laquelle il se montre sous les couleurs du BVB avec l’ÖFB : en 31 matchs internationaux depuis 2023, Sabitzer a inscrit un solide total de 13 buts. Avant son passage au BVB, il n’en comptait que six en 42 rencontres.

Marcel Sabitzer : ses statistiques au BVB