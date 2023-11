"Il nous embête", les voisins de Cristiano Ronaldo voient rouge

Le projet de Cristiano Ronaldo de construire un nouveau manoir à Lisbonne, sa ville natale, n'a pas été bien accueilli par les locaux.

Comme le rapporte Marca, le site est situé à Cascais, à 20 minutes à l'ouest de Lisbonne, et sa valeur est estimée à 22 millions d'euros (19,2 millions de livres sterling / 23,9 millions de dollars). Il s'agit de la maison la plus chère du Portugal. Elle sera composée de quatre étages et comprendra des façades entièrement en verre, ce qui permettra d'avoir une vue spectaculaire sur le paysage. En outre, il est prévu qu'elle comprenne une salle de cinéma, une salle de sport et un court de tennis, ainsi que quatre suites de luxe.

Naturellement, la création d'un bâtiment aussi complexe a entraîné quelques difficultés au cours de la construction. Le journal espagnol Ok Diario (via Marca) rapporte que le budget a dû être revu à la hausse et que le délai a été prolongé, ce qui n'a pas été du goût des futurs voisins de Cristiano Ronaldo.

Un habitant de Cascais a déclaré à Ok Diario : "Nous avons eu trois ans de construction. La maison est si grande qu'elle ressemble à un hôpital. Ma rue a été coupée pendant des mois, mon jardin est plein de poussière. Tout cela à cause de la 'pyramide' du pharaon Ronaldo".

Selon le rapport, la construction devrait se poursuivre jusqu'en juin 2024. Cependant, Ronaldo est sous contrat avec Al-Nassr jusqu'en juin 2025, ce qui signifie qu'il pourrait passer une année supplémentaire à apporter d'éventuelles modifications avant de retourner dans son pays d'origine. Ses futurs voisins espèrent que ce ne sera pas le cas.