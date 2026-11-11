« Il nous a tous rendus accros ! » : comment Cesc Fabregas transforme les jeunes de Como en stars internationales

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L’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, a joué un rôle déterminant dans la progression rapide des défenseurs et des milieux de terrain de cet ambitieux club italien. Jacobo Ramon et Mattia Liberali ont tous deux attribué cette progression à la philosophie tactique de l’ancien international espagnol, alors qu’ils se préparent à jouer en équipe nationale A.

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Fabregas orchestre l’ascension fulgurante des jeunes talents de Côme

L’ascension fulgurante de Côme sous la direction de Cesc Fabregas continue de porter ses fruits. Le projet ambitieux du club propulse désormais ses jeunes talents jusqu’en sélection nationale A. Le défenseur central espagnol Jacobo Ramon et l’adolescent italien Mattia Liberali ont tous deux franchi une étape décisive dans leur carrière sur les rives du lac de Côme.

Après avoir pris la décision audacieuse de quitter respectivement le Real Madrid et un grand club milanais pour progresser au plus haut niveau, les deux jeunes joueurs ont trouvé en Fabregas le mentor idéal.

Alors qu’ils se préparent à rejoindre les sélections A de l’Espagne et de l’Italie, leur progression rapide témoigne de l’influence profonde de la philosophie d’entraîneur de l’ancien milieu champion du monde.

Ramon salue la manière unique dont Fabregas transmet ses consignes tactiques

Jacobo Ramon, qui a quitté le Real Madrid pour obtenir du temps de jeu régulier et montrer ses qualités, a souligné la rapidité avec laquelle Fabregas a convaincu tout le vestiaire grâce à sa vision claire du football.

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« Cesc m’a fait confiance après mon départ de Madrid, il m’a tout expliqué et sa philosophie correspond parfaitement à mon style. Je lui en suis incroyablement reconnaissant », a expliqué Ramon à AS.

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Évoquant la capacité de l’entraîneur à gérer son groupe, Ramon a ajouté : « C’est sa manière de communiquer. Elle parle à tout le monde. Il a su tous nous rallier à ses idées, titulaires comme remplaçants, et ce n’est pas facile. Nous adhérons tous avec enthousiasme à ses idées, et cela se voit. »

Liberali brille en Ligue des champions sous la houlette de Fabregas

Pour Mattia Liberali, passer de la Serie B, après un prêt destiné à favoriser sa progression en Calabre, à l’intensité de la Serie A et de la Ligue des champions de l’UEFA nécessitait un accompagnement avisé. Fabregas le lui a apporté, insufflant une immense confiance au milieu créatif.

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Lors de la large victoire européenne de Côme face à Lens, Liberali a inscrit son premier but en Ligue des champions. Il a ainsi couronné une semaine inoubliable, conclue par sa convocation en équipe d’Italie A par Roberto Mancini.

« Ce n’était pas facile de passer de la Serie B à l’intensité de la Serie A et de la Ligue des champions, a reconnu Liberali. Fabregas m’aide beaucoup et me donne énormément confiance. Tout se passe très bien avec lui, mais aussi avec ce groupe fantastique. Il s’est passé tellement de choses en peu de temps. Pour moi, cette semaine a été merveilleuse, la plus belle de ma vie. »

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La reconnaissance internationale et les perspectives d’avenir

Sous la direction attentive de Fabregas, Ramon a gagné six kilos de muscle pour répondre aux exigences physiques du football italien, tout en conservant son sens du but. Il a ainsi décroché sa première convocation en équipe d’Espagne A, appelé pour la première fois par le sélectionneur de la Fuente. Liberali, de son côté, espère reproduire en sélection ses performances en club alors que l’Italie se prépare à des rencontres cruciales de Ligue des nations de l’UEFA contre la France et la Belgique.

La trêve internationale illustre le rayonnement mondial impressionnant du club : pas moins de douze joueurs de Côme représenteront leurs sélections respectives. Parmi ces convocations figurent les premières sélections en équipe d’Italie A de Mattia Liberali, né en 2007, et du milieu Riccardo Cassano, né en 2009. De son côté, le capitaine Lucas Da Cunha portera de nouveau le maillot des « Bleus » après sa première convocation le mois dernier. Il jouera pour la France lors des rencontres contre l’Italie et la Turquie.

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Les deux joueurs reconnaissent que le travail quotidien auprès d’un maître tacticien comme Fabregas leur a fait gagner plusieurs années en maturité, tandis que les jeunes talents de Côme continuent d’attirer les regards dans toute l’Europe du football.