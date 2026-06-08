Pierre van Hooijdonk n’est pas encore convaincu par les qualités de Crysencio Summerville. L’ailier a occupé le couloir droit lors des deux derniers matchs amicaux des Pays-Bas en préparation à la Coupe du monde, mais Ronald Koeman dispose de plusieurs options à ce poste.

« Ce n’était pas du genre à vous faire dire : “Waouh” », commence Van Hooijdonk à propos de la complicité entre Summerville et Denzel Dumfries. « Il y a eu pas mal de petits malentendus. C’est logique, car ils jouent ensemble pour la première fois. Ça peut aussi très bien marcher du premier coup. »

L’analyste salue toutefois la passe en profondeur de Dumfries pour Summerville, qui a conduit au penalty transformé en 1-0 par les Oranje ; pourtant, l’ailier droit aurait pu ouvrir le score plus tôt si le ballon n’avait pas rebondi trop loin de son pied.

« Si l’on analyse Summerville d’un œil vraiment clinique – et j’apprécie beaucoup ce profil de joueur, avec sa vitesse… – il reste trop peu décisif et, en un contre un, son contrôle a été déficient, bien trop fort. »

« Ce genre de situation, on en aura peut-être une à la Coupe du monde. Là, il faudra que ça rentre. Pour l’instant, ça n’a pas tout à fait fonctionné », tranche-t-il.

En conclusion, l’analyste formule une proposition inattendue : « Avant la rencontre face à l’Algérie, je considérais Summerville comme une très bonne option sur le côté droit, mais il ne m’étonnerait pas que Koeman aligne Teun Koopmeiners à droite contre le Japon. C’est un peu plus fiable. »

Cette option a déjà été testée lors du précédent rassemblement contre la Norvège (victoire 2-1), même si l’on imagine mal Koeman opérer un changement aussi radical à quelques jours du Mondial. « Je pense que Summerville conservera la confiance », estime Klaas-Jan Huntelaar.