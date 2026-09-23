« Il ne jouera pas tous les matchs » : Jesus dévoile la situation de Ronaldo face au Pays de Galles

Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur du Portugal, a révélé la situation de sa star Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, concernant sa participation au match d'ouverture face au pays de Galles en Ligue des nations de l'UEFA.

Jesus se prépare à disputer son premier match à la tête de la sélection portugaise, demain jeudi, lorsqu'il affrontera le pays de Galles, lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA 2027.

Jesus a tenu une conférence de presse, ce mercredi, pour évoquer la rencontre, dont le journal portugais « A Bola » a rapporté des extraits, dont une grande partie s'est concentrée sur la capacité de Ronaldo à être titulaire et à jouer 90 minutes.

Le technicien portugais a déclaré à ce sujet : « Aujourd'hui aura lieu ma première séance d'entraînement (avec la sélection portugaise) sur le terrain, hier c'était une séance de récupération. »

Au sujet du « missile de Madère », Jesus a affirmé : « Si rien d'exceptionnel ne se produit aujourd'hui, Ronaldo débutera titulaire demain. »

Il a ajouté à l'adresse des journalistes : « Je remarque que votre inquiétude se concentre sur le fait de savoir si Cristiano est prêt à jouer. Cris est un symbole du Portugal, mais cela ne lui donne pas le droit de jouer chaque match. »

Il a poursuivi : « Mais pour vous donner une idée, nous avons disputé un match à Hong Kong sans lui, et il y avait 5 000 spectateurs, et quand il a joué, il y avait 55 000 spectateurs. Il jouera demain, et j'espère qu'il marquera un but ou deux, et je le remplacerai directement. »

Concernant ses objectifs avec la sélection portugaise, il a expliqué : « Je suis dans une sélection qui compte les meilleurs joueurs du monde, et où que j'aille, je joue pour gagner. En Ligue des nations de l'UEFA, nous sommes les tenants du titre, nous devons donc le défendre. »

Il a conclu : « Beaucoup de gens disent qu'entraîner une sélection n'est pas comme entraîner un club. Je n'ai remarqué aucune différence, je suis présent à la fédération tous les jours, et quand j'étais dans un club, j'arrivais le matin et je repartais à cinq ou six heures du soir. Je n'ai remarqué aucune différence. »

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