L’international français, connu pour ne pas aimer accorder des interviews, avait fait sensation après la victoire 5-0 du Bayern face à Bodö/Glimt, lorsqu’il avait poussé le journaliste de DAZN Jochen Strutzky au désespoir par son manque d’enthousiasme.

« Michael Olise est quelqu’un qui veut jouer au football. Et tout ce qu’il y a autour le laisse plutôt froid », a déclaré Eberl en conférence de presse avant le match de Bundesliga contre Elversberg. « Nous l’avions déjà vu lors de sa présentation il y a deux ans. Tout le monde n’est pas pareil. »

Il a toutefois aussi souligné : « Si on regarde les réseaux sociaux, il est célébré. Parce que les gens disent simplement : c’est un footballeur, il doit jouer au football, il doit prendre du plaisir. Et les gamins s’identifient davantage à cela que, peut-être, nous. Pour nous, le plus important, c’est qu’il montre ce qu’il sait faire sur le terrain. Et il le fait brillamment. » Eberl a indiqué dans la foulée qu’Olise avait été désigné homme du match à trois reprises en cinq matches cette saison.

Pour Kompany, il était important de mettre encore autre chose en avant. Le Belge est donc intervenu : « Puis-je poser une question au journaliste qui a posé la question ? N’êtes-vous pas satisfait que cela soit devenu viral ? S’il répond à toutes les questions, comme je le fais, rien ne devient viral. »

Il a également souligné qu’Olise se comportait toujours de manière professionnelle en dehors du terrain : « Les sponsors veulent simplement qu’on parle de lui. Et quand Michael est là, on parle des sponsors. Là où nous devons être honnêtes, c’est que la manière d’être de Michael n’a aucune mauvaise valeur pour un sponsor ni pour un journaliste. En aucun cas. Et tout le monde en profite. Nous ne devrions pas tout mélanger. »

Lors de l’interview très commentée en milieu de semaine, Strutzky avait commencé par une question sur le but de rêve d’Olise des bons 25 mètres pour le 4-0 provisoire à l’Allianz Arena. Le but avait été « exceptionnel » ; qu’est-ce que cela lui faisait, à Olise lui-même ? Celui-ci a répondu laconiquement : « Aucune idée. » Quand on lui a demandé s’il ne le savait vraiment pas, Olise s’est contenté de secouer la tête.

Nouvelle tentative de Strutzky, cette fois avec une question sur la manière dont un tel but se produisait, par intuition ou avec réflexion. « Je veux dire, je tire et ensuite ça rentre, ou alors non », a expliqué Olise.

L’interview de Michael Olise sur DAZN prend vite fin

À la remarque que, si c’était aussi simple, n’importe qui pourrait donc le faire, Olise a brièvement souri avant de préciser : « Je ne suis pas le seul à pouvoir marquer des buts. » Strutzky désespérait lentement et a lancé : « Vous me rendez ici la conduite d’une interview assez difficile. Qu’est-ce qui vous rend heureux, qu’est-ce qui vous fait rire ? Marquer des buts ? » Olise a brièvement acquiescé, a dit « oui », puis l’interview était terminée.

Le joueur de 24 ans s’est montré un peu plus bavard au micro des médias officiels de l’UEFA. Il y a parlé d’une « bonne performance » de son équipe : « La première période a été un peu difficile parce qu’ils défendaient bas. Mais quand le match est devenu plus ouvert, nous avons pu exploiter nos occasions. » La leçon serait-elle désormais que le Bayern doit peut-être être plus patient que l’an dernier ? Il a répondu : « Nous jouons de la même manière que l’année dernière. Et quoi qu’il arrive, arrive. »

Qu’avait donc dit l’entraîneur principal Vincent Kompany à la mi-temps alors que le score était de 0-0 ? « Je ne sais pas. Il a dit que le match allait s’ouvrir et que nous allions avoir nos occasions. » Et quel plaisir cela procure-t-il de jouer dans cette équipe du FCB ? « C’est bien. Nous connaissons tous nos appels et nous savons comment nous devons jouer ensemble. Donc ça se passe bien. Nous sommes heureux. »

Olise est considéré comme peu à l’aise avec les médias et accorde rarement des interviews. C’est aussi pour cela qu’on lui a donné le surnom de « Mr. Nonchalant ».