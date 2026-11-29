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Le Real Madrid dispose d'un avantage décisif pour déterminer l'avenir de l'Argentin Nico Paz, grâce à une clause contractuelle qui lui permet de s'aligner sur toute offre reçue par Côme pour le jeune milieu de terrain, en plus de la clause de rachat fixée à l'avance à 80 millions d'euros.

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Selon le quotidien espagnol AS, l'accord conclu l'été dernier entre le Real Madrid et Côme, en pensant à l'avenir de Nico Paz, prévoit que le club merengue conserve un droit de rachat du joueur pour 80 millions d'euros, une clause connue de tous.

Mais l'accord comporte également une clause qui accorde aux dirigeants madrilènes un droit de préférence sur tout transfert potentiel concernant l'avenir de l'international argentin.

L'Inter Milan, Arsenal et Manchester United figurent parmi les clubs qui suivent le joueur appartenant à Côme. Mais évoquer l'intérêt d'autres prétendants revient à négliger un détail important : le Real Madrid peut activer la clause qui lui permet de s'aligner sur toute offre reçue par le club italien afin de récupérer son ancien joueur.

Par conséquent, tout club souhaitant recruter le jeune milieu de terrain devra tenir compte de la position du Real Madrid avant d'entreprendre la moindre démarche pour finaliser l'opération.

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Pendant ce temps, Nico Paz se contente de livrer un football de grande qualité, ce qui lui a valu le respect et l'admiration de ses amis comme de ses adversaires.

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Le joueur a conquis le public argentin, tandis que de nombreux clubs espèrent s'attacher ses services l'été prochain, attirés par ses performances remarquables et par les résultats sportifs obtenus par Côme sous la direction de Cesc Fàbregas.

Tous ces éléments jouent en faveur du joueur. Les rumeurs sur son avenir se multiplient, mais Nico Paz et son équipe continuent d'impressionner semaine après semaine par la qualité de leurs prestations.

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Nico Paz ne s'est exprimé sur son avenir ni devant les médias ni dans ses conversations privées, et le Real Madrid n'a reçu de sa part aucun signal à ce sujet.

Ceci intervient alors que des articles de presse ont récemment affirmé que Paz refusait de revenir au Real Madrid.

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Le joueur est heureux à Côme et apprécie de travailler aux côtés de Cesc Fàbregas, mais il n'a pas encore tranché, ce qui pourrait être le facteur décisif dans le choix de sa destination, comme lors du dernier mercato estival.

Il peut rester en Italie, revenir en Espagne ou chercher une autre destination, sachant que le Real Madrid a la possibilité de s'aligner sur toute offre formulée par un autre club.

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Le montant fixé pour le retour de Nico Paz au Real Madrid est de 80 millions d'euros, et non de 20 millions d'euros, sur la base des 60 millions d'euros versés par Côme il y a six mois.

L'accord précédent est une opération bouclée, tandis que toute nouvelle démarche constituerait un transfert distinct, qui coûterait 80 millions d'euros au Real Madrid.

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Selon le quotidien, le Real Madrid n'a pour l'instant reçu aucune nouvelle concernant Nico Paz, et l'on estime que l'hésitation qu'a connue le club l'été dernier pourrait se répéter.

La principale inquiétude tient au fait que le joueur, qui occupe un rôle important et est titulaire aux côtés de Cesc Fàbregas, ou le serait dans toute autre destination, pourrait ne pas bénéficier du même statut s'il revenait chez les Merengues et en portait le maillot.

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Pour autant, aucun signe ne permet pour l'instant de confirmer ou d'écarter la possibilité de conclure l'opération, dont l'issue reste en suspens, tout comme pour d'autres joueurs que le Real Madrid a la possibilité de récupérer, parmi lesquels Jacobo Ramón, l'un des noms qui reviennent le plus souvent.

La saison actuelle de Nico Paz dépasse toutes les attentes : il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en 11 matchs de Serie A.

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Ses statistiques sont encore plus impressionnantes en Ligue des champions, où il a marqué trois buts et en a offert cinq autres en cinq rencontres.

Lors de la saison 2024-2025, sa première en Italie, le joueur a inscrit six buts et délivré neuf passes décisives, avant de porter son total la saison suivante à 12 buts et sept passes décisives.

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Nico Paz a disputé 35 matchs lors de chacune de ces deux saisons.