Les critiques adressées à José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, se sont intensifiées après la défaite de son équipe face à son rival traditionnel, l'Atlético Madrid, 2-1 dans le derby de la capitale espagnole, lors de la septième journée du Championnat d'Espagne. L'équipe recule ainsi à la quatrième place et accuse un retard de 6 points sur le leader, le Barça.

Arda Güler a débuté la rencontre dans le onze de départ, occupant le poste d'ailier droit, avant que Mourinho ne décide de le remplacer à la 54e minute.

Après la sortie d'Arda Güler, Kylian Mbappé s'est chargé de l'exécution des coups de pied arrêtés du Real Madrid pendant près d'une demi-heure, mais sans se montrer décisif, tandis que l'unique but de l'équipe dans la rencontre est venu d'un coup de pied arrêté exécuté par Bernardo Silva, entré en jeu à la 82e minute.

Avec la multiplication des points d'interrogation autour des choix de Mourinho, les critiques adressées au technicien portugais se sont accentuées, notamment concernant le recours à Arda Güler pour l'exécution des coups de pied arrêtés. Paco González, commentateur sur la radio « Cadena COPE », s'est interrogé sur les options dont dispose le Real Madrid pour l'exécution des coups de pied arrêtés en l'absence d'Arda Güler : « N'y a-t-il pas un seul joueur en dehors d'Arda Güler ? »

Vous pouvez discuter en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Et d'ajouter, selon les propos rapportés par le journal turc Hurriyet : « Y a-t-il un joueur au Real Madrid qui s'est amélioré par rapport à la saison dernière ou qui traverse une meilleure période sur le plan technique ? Ou dans quel domaine le Real Madrid est-il devenu meilleur par rapport à la saison dernière ? Lorsqu'Arda Güler n'est pas sur le terrain. »

Il a poursuivi : « N'y a-t-il pas un seul joueur au Real Madrid capable d'exécuter les coups de pied arrêtés ? Il n'y a que Bernardo Silva, mais il n'obtient pas suffisamment de temps de jeu. Lorsqu'Arda est absent, c'est Mbappé, le buteur de l'équipe, qui se charge d'exécuter les coups de pied arrêtés. Cela devrait nous donner une idée de la qualité de l'effectif du Real Madrid. »

Il a enchaîné : « L'effectif est le même par rapport à la saison dernière, et il y a un manque de joueurs possédant l'habileté technique nécessaire pour délivrer les centres. Arda Güler et Bernardo Silva sont les joueurs les plus créatifs de l'équipe, mais Mourinho ne songera jamais à les aligner ensemble au milieu de terrain lors des matches importants, car il continue d'accorder aux grands noms plus de respect que nécessaire. »

Il a ajouté : « Le style de jeu appliqué par Mourinho et sa philosophie footballistique n'ont absolument pas évolué ; c'est le même style qu'il appliquait il y a 20 ans. »