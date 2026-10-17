Comme l’a expliqué Max Eberl, membre du directoire du Bayern chargé du sport, à Sky après la victoire 6-1 samedi soir, Kompany souffrait d’une infection depuis le début de la semaine. Selon Eberl, « une blessure sportive à la hanche » est venue s’y ajouter au dernier moment. « Il est actuellement dans le vestiaire des entraîneurs, mais il va bien », a assuré le responsable sportif du Bayern. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter pour Kompany, même si celui-ci a dû annuler l’interview d’après-match prévue sur Sky ainsi que la conférence de presse.

Le Belge n’a pas célébré les buts de son équipe avec son exubérance habituelle, préférant rester assis sur le banc, visiblement réjoui. Il s’est également montré beaucoup moins actif au bord du terrain. Ses adjoints « savaient exactement ce qu’ils avaient à faire. C’est pourquoi il a aussi pu rester un peu plus tranquillement sur le banc aujourd’hui », a expliqué Eberl.

Ce qu’a dit Joshua Kimmich sur les problèmes de Vincent Kompany

Joshua Kimmich, le patron du milieu de terrain, n’était quant à lui au courant de rien. « Qu’est-ce qu’il a ? Je n’ai rien remarqué du tout », a répondu l’international allemand à une question de Sky , avant d’ajouter sur le ton de la plaisanterie : « Je crois qu’il n’a pas envie de vous voir. » Kimmich a poursuivi ses plaisanteries au sujet de son entraîneur : « Je n’ai vraiment rien remarqué de ses problèmes. Il n’est plus tout jeune non plus. »

Grâce aux buts de Luis Diaz (12e minute), Aleksandar Pavlovic (26e) et Michael Olise (34e), le Bayern, très solide, avait déjà plié la rencontre de la 6e journée de Bundesliga face à des joueurs de Leipzig dépassés avant la pause. Après le changement de côté, l’excellent Diaz a signé un triplé (47e, 69e), tandis que Harry Kane a également marqué entre ses deux buts (53e). Le RB n’a pu sauver l’honneur que grâce à Andrija Maksimovic dans le temps additionnel.

Le Bayern Munich écrase le RB Leipzig : « Un échec total »

« Un échec total dans tous les domaines », a lancé Marcel Schäfer, directeur général chargé du sport à Leipzig, en fustigeant ses joueurs sur Sky. « C’est pour cela que le résultat est ce qu’il est. Il faut le dire très clairement. Bien sûr, on peut perdre à Munich, nous ne sommes pas la première équipe à qui cela arrive. Mais nous avons été tellement dominés que ce n’est pas à la hauteur de nos ambitions. Il va falloir en parler sérieusement. »

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Eberl était logiquement de bien meilleure humeur : « C’était vraiment impressionnant. » Il a surtout souligné que, contrairement aux récentes déceptions du nul 2-2 à Augsbourg lors de la précédente journée de championnat et du 3-3 sur le terrain du Viking Stavanger en Ligue des champions dans la semaine, le Bayern avait fait preuve d’une grande concentration dès le début. « On ne peut même pas vraiment reprocher grand-chose à Leipzig par moments, tant nous avons bien joué », s’est enthousiasmé Eberl.

Le Bayern compte bien profiter de l’élan donné par tous ces buts, alors qu’un choc de Ligue des champions contre le champion d’Angleterre, Arsenal, l’attend mercredi. Kompany sera-t-il de nouveau en forme au bord du terrain ? « Il sera là contre Arsenal. Je ne peux pas encore dire quel rôle il pourra jouer », a répondu Eberl, laissant la question ouverte.