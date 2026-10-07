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luka-modric-1200Getty Images
Abobakr El Mokadem
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« Il mérite une autre fin » : Modric défend Cristiano après sa crise avec Jesus

Croatie vs Espagne
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« Je ne connais pas les détails du différend »

Luka Modric, la légende de la Croatie, a réagi à la crise entre son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo et le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus.

Luka Modric n'est pas resté indifférent à la situation tendue entre Cristiano et Jesus, qui a suscité une vive polémique ces derniers jours.

 S'exprimant depuis la zone mixte après la défaite de la Croatie 2-1 face à l'Espagne en Ligue des nations, l'ancien coéquipier de Ronaldo au Real Madrid a exprimé son regret de voir la carrière internationale de la star portugaise en arriver à ce stade.

 La star croate a déclaré, selon le site « Foot Mercato » : « Il est regrettable de voir ce qui arrive à Cristiano dans son pays, mais je pense qu'ils trouveront une solution. »

 Modric a reconnu qu'il ne connaissait pas les détails du différend à l'origine de cette crise.

 Luka a ajouté : « Cristiano est le plus grand joueur de l'histoire du Portugal, et il mérite une autre fin avec la sélection nationale. »

Cette déclaration intervient après que Ronaldo a livré sa version des faits hier mardi, au sujet de son départ soudain du rassemblement de la sélection portugaise la semaine dernière.

Le capitaine, âgé de 41 ans, accuse l'entraîneur Jorge Jesus de ne pas avoir tenu ses engagements envers lui à deux reprises.

Tout en présentant ses excuses à ses coéquipiers et en acceptant l'éventualité de sanctions de la part de la fédération, il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite internationale et qu'il restait disponible pour représenter le Portugal.

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