Le Barça a reçu un coup au moral avant le choc tant attendu face à l'Atlético Madrid, après la révélation de détails plus préoccupants concernant la blessure du milieu de terrain Rodrigo Hernández, qui pourrait entraîner une absence s'étendant sur près d'un mois complet, privant ainsi l'équipe de ses services lors d'une série de rencontres importantes.

Le club catalan avait annoncé aujourd'hui, dans un communiqué médical officiel, que les examens passés par Rodri avaient confirmé une légère blessure au biceps fémoral de la jambe droite, après avoir ressenti une gêne musculaire lors de la rencontre face à Aston Villa, sans toutefois préciser la durée de son absence, se contentant d'affirmer qu'il ne serait pas disponible pour le match contre l'Atlético Madrid en Liga, dimanche prochain.

Une déchirure musculaire et non une légère blessure

Selon le journal « Sport », les examens ont confirmé que le joueur souffre d'une déchirure au biceps fémoral de la jambe droite, ce qui pourrait l'éloigner des terrains pour une durée de quatre semaines, un développement qui révèle que la blessure est plus sérieuse que ne le laissait entendre le communiqué médical du club.

Ainsi, l'absence de Rodri ne se limitera pas au match contre l'Atlético Madrid prévu dimanche prochain au stade Metropolitano, mais s'étendra à d'autres rencontres au cours des prochaines semaines.

Des matches importants

Le journal a précisé que Rodri manquera la rencontre face à Villarreal le 22 novembre, et ne se rendra pas non plus avec l'équipe à Bakou pour affronter Sabah en Ligue des champions, en plus de son absence face au Deportivo.

La blessure devrait également avoir un impact sur sa participation avec la sélection espagnole durant la trêve internationale de novembre, alors qu'il était prévu qu'il rejoigne le rassemblement de l'équipe pour disputer deux matches internationaux.

Si la période de récupération attendue se poursuit, le joueur pourrait aussi manquer la rencontre face au Celta Vigo en championnat espagnol ainsi que le match contre Manchester City en Ligue des champions, sa situation définitive devant être déterminée en fonction de sa réaction au traitement.

La situation se complique davantage pour l'entraîneur Hansi Flick au regard du rôle qu'a joué Rodri lors de la saison en cours, lui qui a participé à 14 matches officiels avec le Barça, pour un total de 945 minutes, et a figuré dans le onze de départ à 11 reprises.

Le joueur est par ailleurs devenu un élément essentiel dans les plans de l'entraîneur allemand ces derniers temps, après avoir débuté six des sept derniers matches disputés par l'équipe, ce qui contraint Flick à réorganiser ses options au milieu de terrain durant son absence.

Marc Bernal, qui est entré à la place de Rodri en seconde période face à Aston Villa et a laissé une bonne impression, se distingue, aux côtés de Frenkie de Jong, parmi les options disponibles pour pallier l'absence du joueur.