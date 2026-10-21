La défaite du Barça au Parc des Princes n'a pas seulement été le premier revers de l'équipe de Hansi Flick cette saison, elle a également porté en elle un coup douloureux qui pourrait coûter cher au club avant une semaine décisive.

À la 27e minute de la rencontre, la star catalane Dani Olmo a été contrainte de quitter la pelouse en se tenant les ischio-jambiers de la cuisse gauche, en proie à la douleur, pour être remplacée par Fermín López. Une scène qui est venue compliquer davantage la tâche du Barça, arrivé épuisé physiquement après une semaine marquée par des perturbations de vols dues au mauvais temps, en pleine concentration sur le choc du Clásico, et privé d'Eric García, de Jules Koundé et d'Andreas Christensen, tous blessés.

Ce matin, le Barça a officiellement annoncé l'ampleur du choc : une blessure musculaire qui éloignera Olmo pendant près d'un mois, ce qui signifie son absence certaine lors de matches décisifs, à commencer par le Clásico face au Real Madrid ce dimanche, puis Aston Villa le 3 novembre et l'Atlético Madrid le 8 novembre.

Un diagnostic choc : le poignard de Vitinha

Pour révéler la réalité de ce qui s'est passé, Antonio Pérez, surnommé « Fisioteduca » et célèbre physiothérapeute collaborant avec le réseau DAZN, a livré un diagnostic choc de l'action, rapporté par le quotidien espagnol «Sport ».

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Pérez a déclaré : « Dani Olmo a reçu un coup direct, Vitinha l'a blessé lorsqu'il s'est élancé contre lui avec son corps, lui plantant pour ainsi dire un poignard dans les muscles internes de la cuisse. »

Et d'ajouter, en guise d'explication : « Dani Olmo a littéralement été blessé par Vitinha. Il se blesse à la suite d'un coup violent parce que le genou du joueur portugais est tranchant comme un poignard. Vitinha plie sa jambe, et lorsqu'il essaie d'utiliser son corps de manière excessive, il provoque en réalité une déchirure de l'adducteur interne. »





Un joueur fragile et le coup qui a fait déborder le vase

L'expert n'a pas pour autant dégagé le joueur lui-même de toute responsabilité, soulignant que les caractéristiques physiques d'Olmo ont joué un rôle déterminant.

Il a déclaré : « Il y a des joueurs chez qui cette blessure aurait pu être évitée, mais nous parlons de Dani Olmo, qui a un long passé de blessures musculaires. C'est un joueur extrêmement sensible lors des longues périodes de jeu, quand la fatigue commence à s'installer. »

Depuis son retour au Barça en provenance de Leipzig en août 2024, Olmo a vécu un cauchemar médical à répétition : une élongation aux ischio-jambiers de la jambe droite en septembre, une élongation à la cuisse en novembre, une élongation au soléaire en janvier 2025, une lésion fibrillaire de l'adducteur droit en mars, une autre élongation au soléaire droit en octobre et une luxation de l'épaule gauche en décembre.

Pérez estime que le coup de Vitinha à la 27e minute « a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase » pour un joueur qui était au sommet de sa forme et qui avait mis fin à sa disette offensive lors du dernier match face au Real Betis, avant que l'intervention portugaise ne le renvoie une nouvelle fois à l'infirmerie.



