"Il joue comme un facteur", Frenkie de Jong humilié

Frenkie de Jong a été critiqué à la télévision néerlandaise par l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Rafael van der Vaart

Le FC Barcelone a réalisé une performance très prometteuse lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Naples, mercredi soir, mais il n'a pu obtenir qu'un match nul 1-1 à Naples, alors qu'il avait mené au score et semblait à l'aise.

Plusieurs joueurs se sont distingués par leurs bonnes performances au stade Diego Armando Maradona, dont Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais a réalisé une excellente performance dans l'entrejeu du FC Barcelone, mais cela n'a pas suffi à satisfaire tout le monde, semble-t-il.

Selon Sport, de Jong a été critiqué à la télévision néerlandaise par l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Rafael van der Vaart, qui s'est plaint que le joueur de 26 ans est souvent trop passif dans son jeu.

"Il joue au football comme un facteur. Il met trop de temps à passer le ballon vers l'avant, au lieu de courir pour le donner à son coéquipier. Une fois que vous vous éloignez de votre adversaire, vous devez faire circuler le ballon, le passer".

Van der Vaart n'a pas non plus apprécié l'utilisation régulière de corners courts par le FC Barcelone contre Naples.

"Les corners sont ma plus grande frustration dans le football d'aujourd'hui. Il joue court pour Lamine Yamal, Frenkie, Pedri de l'autre côté, puis ils le centrent de l'autre côté et ça ne va nulle part. Cela m'énerve au plus haut point".

Dans le cas de de Jong, van der Vaart n'est peut-être pas très content de lui, mais Barcelone l'est certainement. Les Barcelonais espèrent d'ailleurs le conserver cet été, malgré l'intérêt signalé de la Premier League et du Paris Saint-Germain.