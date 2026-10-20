Entre un talent exceptionnel qui mérite d'être protégé et un nouveau contrat susceptible de faire de lui l'un des joueurs les mieux payés du Bayern Munich, Michael Olise s'est retrouvé au cœur de l'attention, après que la légende du football allemand Lothar Matthäus a adressé un message clair à la direction du club bavarois, lui demandant de ne pas sanctionner trop sévèrement la star française et d'agir rapidement pour assurer sa prolongation pour plusieurs années supplémentaires.

Matthäus, âgé de 65 ans, ne s'est pas contenté de défendre Olise après son expulsion lors du match disputé par le Bayern Munich en Norvège : il est allé plus loin, appelant à la prolongation de son contrat pour un salaire pouvant atteindre 47 millions, une démarche qu'il considère comme un investissement nécessaire pour conserver l'une des principales stars de l'équipe.

Lothar Matthäus a défendu Michael Olise, affirmant que la star française avait commis une faute évitable, tout en soulignant que cet incident ne devait pas occulter la grande valeur technique qu'apporte le joueur sous le maillot du Bayern Munich. La légende du football allemand a déclaré : « Olise est un joueur de classe mondiale, mais il a commis une faute en étant jeune, et cela n'aurait pas dû se produire. »

Matthäus a cité la prestation du joueur lors de la confrontation face à Leipzig, relevant qu'il avait subi plusieurs tacles appuyés au cours de la première mi-temps, mais qu'il avait gardé sa concentration sans laisser la pression affecter sa performance. Il a ajouté : « Avez-vous vu ce qu'il a fait sur le terrain ? Il a été taclé durement quatre ou cinq fois pendant la première mi-temps, mais il n'a pas perdu sa concentration et n'a pas reculé. Je pense qu'il a appris la leçon. »

Matthäus estime que l'absence d'Olise pourrait affecter clairement la force offensive du Bayern, considérant que sa présence aurait peut-être changé le cours du match qui a été marqué par son expulsion. Il a précisé : « Le match en Norvège se serait peut-être terminé sur le score de 5-2 en faveur du Bayern si Olise avait été présent. Mais pourquoi le club devrait-il lui infliger une amende maintenant ? Je pense que la sanction la plus appropriée pour lui serait de le priver de participation face à Arsenal. »

La défense de Matthäus ne s'est pas arrêtée à l'aspect technique ; il a également abordé la personnalité d'Olise, qui préfère se concentrer sur le football et rester à l'écart des projecteurs et de la pression médiatique. Il a déclaré à ce sujet : « Il veut jouer au football, il ne veut parler ni à vous ni à moi. Il recherche le calme, il ne veut pas porter la tenue bavaroise traditionnelle mais préfère porter sa casquette. Laissez-le être lui-même, et nous prendrons plaisir à ce qu'il nous offre et aurons beaucoup d'histoires qui méritent d'être racontées. »

Il a ajouté, exprimant son admiration pour les qualités de la star française : « Je suis heureux lorsqu'il montre sa magie sur le terrain et me fait me demander ce qu'il va faire l'instant d'après. C'est l'essence même du football pour moi, et j'adore cela. » Matthäus a indiqué qu'Olise avait fait l'objet de critiques en raison de son comportement, parmi lesquelles des critiques publiques de son entraîneur, mais qu'il avait démontré face à Leipzig sa capacité à surmonter la pression et à continuer à afficher son niveau remarquable.

Il a conclu sa défense du joueur en soulignant la difficulté d'arrêter les talents exceptionnels, évoquant l'exemple de la légende argentine Diego Maradona. Il a déclaré : « Il devait supporter ce qu'il subissait lors de matchs précédents, mais cette fois il n'a pas hésité, peut-être parce qu'il est désormais conscient de l'ampleur de son talent. C'était semblable à ce qui s'est passé avec Diego Maradona ; il était difficile d'arrêter des joueurs de ce calibre par des moyens légaux. Olise n'est pas seulement un bon joueur, c'est un joueur exceptionnel. »

La position de Matthäus ne s'est pas limitée à réclamer un traitement mesuré envers Olise après l'incident de l'expulsion : il a appelé la direction du Bayern Munich à agir rapidement pour prolonger son contrat, affirmant que le niveau affiché par le joueur ces derniers temps le rend digne d'un salaire bien supérieur à celui qu'il perçoit actuellement.

Matthäus a déclaré : « Si l'on considère les performances d'Olise au cours de l'année et demie écoulée, et que l'on compare son salaire à sa valeur marchande actuelle, on constate qu'il mérite près de quatre fois ce qu'il touche aujourd'hui. Nous parlons d'un salaire compris entre 45 et 47 millions. »

La légende du Bayern Munich a insisté sur l'importance de renouveler les contrats de Harry Kane et d'Olise, estimant que le duo représente un pilier essentiel du projet sportif du club pour les prochaines années, compte tenu de leur capacité à faire la différence sur le terrain et à représenter l'équipe au niveau mondial.

Il a précisé : « Il faut prolonger le contrat de Kane, ainsi que celui d'Olise. Ces deux joueurs sont capables de changer les règles du jeu, et ils représentent la vitrine du club et en sont les ambassadeurs. »

Concernant la star française en particulier, il a ajouté : « Sa valeur marchande a plus que triplé, c'est pourquoi je travaillerais immédiatement à prolonger son contrat, et je tenterais de le conserver pour deux ou trois années supplémentaires au moins. »

Matthäus estime que le renouvellement du contrat d'Olise ne se limitera pas à garantir sa continuité sur le plan sportif, mais offrira au Bayern Munich un avantage important dans les négociations si le joueur décidait de partir à l'avenir, car un contrat de plus longue durée pourrait aider le club à obtenir une importante somme d'argent pour son transfert.

Il a déclaré : « J'ajouterais dix millions supplémentaires à son salaire. Et même s'il ne va pas jusqu'au terme de son contrat, je serais en mesure d'obtenir une indemnité de transfert élevée, car la durée du contrat confère au club une position de négociation plus forte. C'est une excellente affaire pour le Bayern Munich, et je pense qu'Olise en serait également satisfait. »

En réponse aux critiques potentielles de sa proposition financière, Matthäus a lancé un commentaire ironique au sujet d'Uli Hoeness, le président d'honneur du Bayern Munich, connu pour son attention aux aspects financiers du club. Il a déclaré : « Uli Hoeness dira peut-être que je ne comprends rien aux chiffres. Je pense que tout le monde a déjà compris que je ne comprends rien aux chiffres ! Mais je sais de quoi je parle, et je connais les salaires des autres joueurs. »

Matthäus a conclu ses propos en soulignant la difficulté de remplacer Olise, relevant que son absence révélera davantage l'ampleur de son influence sur les performances de l'équipe, alors que les supporters du Bayern Munich attendent de voir ce que proposera le club lors de sa prochaine confrontation européenne face à Arsenal.

Entre l'appel à tourner la page de l'incident de l'expulsion et la démarche visant à sécuriser son avenir par un nouveau contrat, le message de Matthäus paraît clair : conserver Olise ne représente pas une simple décision sportive, mais un investissement dans l'un des talents les plus marquants capables de faire la différence avec le Bayern Munich.