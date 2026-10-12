Le contact entre les dirigeants des Jaune et Noir et l’entourage du Polonais de 19 ans ne s’est donc « guère refroidi » depuis l’été. Son recrutement serait par ailleurs « simple » à concrétiser.

Lors du dernier mercato déjà, l’international chez les jeunes figurait parmi les pistes les plus sérieuses du BVB. Dortmund cherchait alors une solution pour pallier la blessure au ligament croisé de sa nouvelle recrue Giannis Konstantelias.

Outre le BVB, le 1. FC Cologne aurait également eu un œil sur le jeune joueur cet été. Regula est finalement resté dans son pays, où son contrat court jusqu’en 2028.

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Un plan particulier : que compte faire le BVB avec Marcel Regula ?

Selon les informations de Sky, une indemnité de transfert d’environ sept millions d’euros est évoquée pour ce grand espoir. D’après Bild , l’entraîneur de Dortmund, Niko Kovac, souhaite modifier le profil de jeu de Regula : le club envisagerait de le reconvertir. Le Polonais serait utilisé dans un rôle nettement plus défensif qu’à Lubin et devrait servir de doublure à l’arrière droit Julian Ryerson.

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Cette idée s’explique par le manque de solutions sur le côté droit de la défense. Depuis le départ de Yan Couto pour Como 1907, en Italie, cet été, l’effectif ne compte plus de deuxième arrière droit de métier. En l’absence de Ryerson, l’arrière gauche Daniel Svensson a récemment dû dépanner à droite, une solution de fortune qui ne serait pas non plus jugée idéale en interne.

Cette saison, dans l’Ekstraklasa polonaise, Regula, 19 ans, a inscrit deux buts en dix matches. Il a presque toujours évolué à son poste habituel de numéro 10.