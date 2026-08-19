Dans une démarche qui dépasse le cadre d'un transfert de football ordinaire, l'arrivée de la star espagnole Rodri au Barça a provoqué un séisme majeur sur le marché des transferts, avec un impact qui n'est pas seulement sportif, mais qui s'étend jusqu'à frapper l'image du club et son statut face à son rival, le Real Madrid.

Après une bataille directe et acharnée entre les deux géants espagnols pour s'attacher les services du meilleur milieu défensif du monde, c'est finalement le projet de l'entraîneur Hansi Flick et l'ambition des joueurs de la Masia qui l'ont emporté, Rodri choisissant le maillot blaugrana malgré les attraits madrilènes.

Le journaliste espagnol Ramon Besa a analysé, lors de l'émission « Què T'hi Jugues! » sur la radio « Cadena SER », l'impact profond de ce transfert, déclarant : « Rodri est un excellent renfort pour un grand club, car aux yeux des autres clubs, il améliore l'image du club et représente un saut qualitatif. »

Besa a estimé que l'impact le plus important réside dans la dimension morale et compétitive du transfert, expliquant : « C'est un coup extraordinaire du point de vue du marché des transferts, car au-delà de ce qu'il peut apporter en tant que joueur, c'est un joueur que tu arraches au Real Madrid et que tu fais dire qu'ils t'ont préféré à eux. »

Sur le plan sportif, Besa considère que l'impact de Rodri sera central dans la construction d'une équipe ambitieuse, déclarant : « Cette équipe, pour être ambitieuse, a besoin de postes clairement définis : le premier à arriver a été le gardien de but, et il nous manquait à présent un milieu défensif au rôle décisif, et Rodri est apparu. »

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Avec cette arrivée, le Barça possède enfin la colonne vertébrale sur laquelle il peut bâtir, comme l'ajoute Besa : « La base de toute équipe peut se construire autour de cette fondation. Le Barça dispose actuellement d'un bon gardien de but, d'un défenseur central formidable comme Cubarsi et d'un milieu défensif comme Rodri ; tu as ainsi la colonne vertébrale de l'équipe. »

Avec cette nouvelle colonne vertébrale, le Barça peut se fixer des objectifs ambitieux pour surmonter sa déception européenne, à partir d'un principe auquel croit Besa : « Gagner la Liga facilite la conquête de la Ligue des champions. »