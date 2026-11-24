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Jose Mourinho soutient Vinicius Junior et le croit capable de retrouver son meilleur niveau avant le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV. Selon l'entraîneur madrilène, la récente baisse de régime du Brésilien s'explique simplement par une suspension de quatre matches, et non par un manque de motivation.

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Mourinho soutient Vinicius Junior avant le match contre le PSV

Mourinho croit Vinicius capable de retrouver son meilleur niveau avant le match de Ligue des champions entre Madrid et le PSV . Lors de sa conférence de presse d'avant-match au Santiago Bernabéu, l'entraîneur portugais a défendu l'attaquant brésilien avant la 5e journée de la campagne européenne.

Cette saison, Vinicius ne compte qu'un but et trois passes décisives en 13 apparitions toutes compétitions confondues. Malgré les interrogations récentes sur la forme de l'ailier, Mourinho assure que son joueur a toujours la jeunesse et la motivation pour lui.

La jeunesse et l'empathie, clés du retour au meilleur niveau du Brésilien

Mourinho estime que l'ascension fulgurante de Vinicius vers le statut de star fait souvent oublier à quel point il est encore jeune. Contrairement aux joueurs expérimentés qui doivent composer avec un déclin physique naturel, l'entraîneur madrilène souligne que l'attaquant conserve toutes les qualités nécessaires pour s'épanouir.

« Il retrouvera son meilleur niveau, a déclaré Mourinho sur le site officiel du club. Il est jeune. Parfois, quand les joueurs approchent ou dépassent la trentaine, ils ont du mal à conserver leur condition physique idéale et certains perdent un peu de leur motivation. Vini Jr est jeune, et on peut oublier qu'il est arrivé très jeune et qu'il a atteint un niveau extrêmement élevé beaucoup trop tôt.

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« Il a tout gagné, mais quand les gens s'en prenaient à lui, il disait toujours que c'était quelqu'un de bien et de très empathique envers tout le monde. C'est une base fondamentale. »

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La suspension a freiné l'élan et la confiance de l'attaquant

Mourinho a expliqué que le rythme irrégulier de Vinicius ces derniers temps découlait directement d'un revers disciplinaire, et non d'un problème plus profond. Selon l'entraîneur, une suspension de quatre matches a stoppé sa progression juste après qu'il a montré sa capacité à faire basculer un match contre Villarreal .

« Il a eu un effet très positif l'autre jour et je me souviens que, contre Villarreal, il a renversé le cours du match. Mais il a été absent quatre matches à cause de son expulsion, ce qui a freiné sa progression et entamé sa confiance, a noté l'entraîneur. Ce week-end, il est bien entré en jeu et a contribué à renverser le cours du match. »

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Madrid se prépare à l'épreuve de la Ligue des champions

Fort de sa prestation remarquée ce week-end et du soutien sans réserve de son entraîneur, Vinicius tentera de conserver cet élan sur la scène européenne. Madrid reçoit le PSV au Santiago Bernabéu, conscient qu'une grande prestation de son ailier pourrait être décisive lors de cette 5e journée.

Mourinho espère que le Brésilien transformera sa récente entrée en jeu en prestation de haut niveau en Ligue des champions. Pour Vinicius Junior, la venue du PSV offre une occasion immédiate de justifier la confiance de son entraîneur et de relancer sa saison.