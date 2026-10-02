« Il veut terminer sa carrière au Dinamo et espère y parvenir, même comme entraîneur. Il aimerait commencer sa carrière d’entraîneur au Dinamo. À la maison, Dani porte toujours un maillot du Dinamo avec le numéro 7 et son nom, même maintenant à Barcelone », a révélé l’agent d’Olmo, Andy Bara, dans le podcast Incubator.

Le meneur de jeu de 28 ans a déjà évolué entre 2014 et 2020 chez les Bleus. Après son départ de la Masia pour Zagreb, le milieu offensif y a disputé 124 matches officiels, avant de franchir le pas vers le RB Leipzig.

Une arrivée au Bayern était déjà envisagée à l’époque, mais elle ne s’était pas concrétisée sur les conseils de l’agent. « Il a refusé le Bayern à mon initiative, alors qu’il était encore au Dinamo. Je lui ai dit : tu as besoin d’un nouveau pas en avant. Et c’est ce qui s’est passé. Plus tard, il a de nouveau reçu une offre du Bayern en tant que joueur de Leipzig », a déclaré Bara.

Ni la première approche ni les avances ultérieures du club munichois n’ont débouché sur un transfert. À l’été 2024 également, les dirigeants du Bayern ont tenté avec insistance de recruter l’Espagnol, mais ont fini par s’incliner dans ce feuilleton mercato. Olmo a plutôt choisi de revenir chez les Catalans, qui ont versé 61 millions d’euros d’indemnité de transfert à Leipzig.

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À cause de Musiala et Olise ? Le Bayern aurait de nouveau des vues sur Dani Olmo

Le fait que les rumeurs autour d’un intérêt munichois aient récemment refait surface pourrait aussi être lié à la planification de l’effectif à la Säbener Straße. Les dirigeants du Bayern craindraient de plus en plus que de grands clubs internationaux passent sérieusement à l’action pour Jamal Musiala et Michael Olise. Pour se couvrir, le club munichois suivrait donc Olmo.

Le contrat d’Olmo à Barcelone court jusqu’en 2030, c’est pourquoi une indemnité de transfert d’environ 70 millions d’euros est évoquée. Dans l’effectif très relevé des Catalans, l’Espagnol ne fait actuellement pas partie des titulaires indiscutables sous les ordres de Hansi Flick : cette saison, il n’a débuté que trois des huit matches officiels, mais a tout de même délivré trois passes décisives correctes.

Depuis son retour au Barça, Olmo a cumulé 20 buts et 20 passes décisives en 96 matches au total.