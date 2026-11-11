Il a reconnu la position de Flick : le casse-tête Ter Stegen va-t-il refaire surface au Barça ?

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L'Allemand Marc-André ter Stegen a brisé le silence au sujet de son avenir au Barça, ouvrant la porte à un possible retour au club catalan à l'issue de son prêt à l'Ajax Amsterdam, sans toutefois trancher quant à sa prochaine étape.

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Le gardien a révélé, dans le même temps, l'absence d'échanges récents entre lui et Hansi Flick, l'entraîneur de l'équipe, un développement qui ajoute encore davantage de mystère à sa relation avec le club au sein duquel il a passé 12 ans.

Ter Stegen s'est exprimé dans un entretien accordé au journal allemand « Sport Bild », repris par le journal espagnol Sport, à propos de son attachement au Barça, déclarant : « J'ai joué 12 ans au Barça, et ma relation avec lui est étroite. Nous ne sommes qu'en novembre, donc je ne peux pas vraiment déterminer ce qui se passera cet été. » Le contrat entre le gardien allemand et le club catalan court jusqu'en juin 2028, ce qui signifie que son retour demeure une option envisageable.

Le gardien, âgé de 34 ans, a laissé toutes les possibilités ouvertes, d'autant que son expérience actuelle avec l'Ajax lui a offert l'occasion de retrouver du temps de jeu et une participation régulière, ainsi qu'un retour en sélection, après une période difficile vécue au Barça. Cependant, sa reconnaissance de l'absence d'échanges avec Flick ces derniers temps soulève des interrogations sur la nature de la relation entre les deux parties, et sur l'existence ou non d'une volonté mutuelle de reprendre leur collaboration la saison prochaine.

La confiance de Klopp lui donne un nouvel élan

Sur le plan de la sélection allemande, Ter Stegen a parlé positivement de sa relation avec le sélectionneur Jürgen Klopp, qui a publiquement affiché sa confiance en lui depuis sa prise de fonctions, estimant que ce soutien représente pour lui un appui moral important dans la phase actuelle. Le gardien a déclaré : « C'est vraiment formidable de sentir qu'ils placent cette confiance en moi. Et cela prouve que, lorsque je suis à pleine disposition, je peux apporter beaucoup à l'équipe. »

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Malgré ce soutien, Ter Stegen ne considère pas que sa position actuelle en sélection lui garantisse une place de titulaire lors de l'Euro 2028, car il aborde son avenir international avec prudence, surtout après les blessures qui ont affecté sa carrière au cours des dernières années et l'ont privé de participer à la Coupe du monde 2026. Le gardien est conscient que retrouver sa place exige de maintenir sa forme et de prouver sa capacité à rivaliser, loin de toute garantie préalable.

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Le gardien a également évoqué la phase difficile que traverse la sélection allemande, soulignant que les résultats et les prestations récentes n'ont pas été à la hauteur des attentes, et que les appels réclamant des changements de grande ampleur et l'octroi de leur chance aux jeunes joueurs se multiplient rapidement.

Il a déclaré à ce sujet : « Nous n'avons pas traversé les meilleures périodes dernièrement avec la sélection allemande. Beaucoup réclament rapidement l'intégration de nouveaux joueurs et l'octroi de leur chance à tous les jeunes. Sur le principe, je trouve que c'est une bonne et juste chose. » Il a toutefois insisté, en contrepartie, sur le fait que le renouvellement de l'effectif ne signifie pas se séparer des joueurs d'expérience, expliquant : « Mais il y aura aussi des moments difficiles, et c'est alors que l'expérience sera importante », en particulier dans les grandes compétitions qui exigent de gérer la pression et les situations complexes.

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La situation de Ter Stegen au Barça s'est compliquée après sa blessure au genou et l'arrivée de Joan García, qui s'est installé comme gardien titulaire sous les ordres de Flick. L'Allemand a été prêté à Gérone en janvier 2026, mais il n'a disputé que deux matches en raison de sa blessure, avant son transfert à l'Ajax en août dernier, sous forme de prêt jusqu'en juin 2027.

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