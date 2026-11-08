Longtemps considéré comme intouchable au Real Madrid, Vinícius Júnior traverse une période difficile et a perdu sa place dans le onze de départ.

Selon José Félix Díaz, journaliste du quotidien « As », le joueur est pleinement conscient d'avoir perdu sa place dans le onze de départ.

Il s'agit d'une situation inédite pour un joueur dont le public du Santiago Bernabéu avait l'habitude d'admirer les prouesses individuelles et les performances décisives. Ses dernières prestations, moins convaincantes que celles auxquelles les supporters étaient habitués, ont contribué à une réorganisation de la ligne offensive.

Pour autant, la perte de sa place par Vinícius ne signifie pas que son entraîneur l'a abandonné, bien au contraire. Le quotidien As a en effet rapporté que « Vinícius sait parfaitement qu'il a perdu sa place dans le onze de départ et est conscient de ne plus être à l'abri de la concurrence, mais s'il a ressenti une chose ces derniers jours, c'est le respect et le soutien absolu de José Mourinho et du club ».

Si Mourinho ne cherche pas à protéger Vinícius de la concurrence ni à lui garantir une place dans le onze de départ, il souhaite néanmoins l'aider à retrouver son meilleur niveau.

Mourinho n'autorisera pas le départ de Vinícius

Cette approche contraste fortement avec les difficultés et les malentendus qui avaient entaché la précédente relation de Vinícius avec Xabi Alonso.

Selon le quotidien espagnol, la communication entre le Brésilien et Mourinho est désormais excellente, les échanges étant empreints de franchise, aussi bien en privé que dans les déclarations publiques de l'entraîneur portugais.

Le staff du Real Madrid s'engage pleinement à retrouver ce joueur explosif et décisif qui a fait de lui l'un des meilleurs au monde à son poste.

De son côté, Vinícius travaille dur pour changer cette situation, afin de retrouver sa capacité à dribbler les défenseurs, à renverser le cours des matches et à exercer une pression constante sur les défenses adverses.

Pour autant, le Real Madrid affiche une certaine sérénité à ce sujet. Après la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2032 l'été dernier, Vinícius bénéficie d'un accord qui reflète la confiance à long terme du club à son égard.

Mais ses statistiques actuelles sont bien loin de son niveau habituel : 12 matches, un seul but et trois passes décisives. Un rendement insuffisant pour un joueur de sa valeur, même si sa suspension en championnat a eu un impact sur sa saison.

À Madrid, personne ne semble vouloir précipiter les choses. Le club sait ce que le Brésilien peut apporter lorsqu'il est au mieux de sa forme, mais il attend désormais de lui qu'il le prouve de nouveau.

Comme vous pouvez le constater, avec les récentes prestations de Vinícius et l'émergence de Yan Diomande, sa place dans le onze de départ n'est plus acquise ; elle est devenue un objectif qu'il doit de nouveau conquérir.