Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection portugaise, a révélé la vérité sur sa retraite internationale, après la crise provoquée par son départ du rassemblement de la sélection pour protester contre les déclarations de son sélectionneur Jorge Jesus.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection portugaise avant le match face au Danemark lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, dans un contexte de fortes rumeurs sur son intention de prendre sa retraite internationale.

Mais le Don a tenu des propos relayés par les journaux portugais ce mardi, dans lesquels il a affirmé son désir de continuer à jouer avec la sélection du Portugal.

Celui qui est âgé de 41 ans a déclaré, dans des propos mis en avant par le journal portugais « A Bola » : « J'ai beaucoup entendu parler de matchs d'adieu, du fait que j'aurais besoin d'un adieu digne de moi, et du souhait de la fédération de m'offrir cette opportunité. »

Il a ajouté : « J'ai appris dans la vie, souvent lorsque j'avais faim et que je n'avais rien à manger, que personne ne donne rien à personne. Je peux promettre à tous mes supporters, et en particulier aux Portugais, que nous disputerons un ou plusieurs matchs d'adieu ; et il y aura un moment pour cela. »

La star d'Al-Nassr a poursuivi : « Mais lorsque je pense à la sélection nationale, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est la compétition. C'est à cela que j'ai pensé le jour où j'ai appris la nouvelle du décès de mon père. J'étais avec la sélection, et j'ai décidé de rester jusqu'à la fin du match du lendemain. J'ai fait pour mon pays ce que je n'aurais fait pour aucun club. »

Il a enchaîné : « C'est pourquoi, si je suis en bonne condition physique, que je joue avec mon équipe, en espérant marquer des buts, et après avoir purgé la suspension qui me sera infligée (par la fédération portugaise en raison de son départ du rassemblement), je serai disponible, comme je l'ai toujours été jusqu'à présent, pour la compétition et pour gagner avec notre sélection nationale. »