Depuis des semaines, les dirigeants du Borussia Dortmund se sont imposé un vœu de silence lorsqu’il s’agit de l’intérêt de longue date, et aussi très prononcé pour Said El Mala du 1. FC Cologne. Les deux clubs négocient depuis un certain temps déjà avec une rare âpreté. Il faudrait vraiment que le diable s’en mêle pour que le BVB ne boucle pas le transfert du joueur de 19 ans.

Mais des dizaines de milliers de déclarations de footballeurs au cours des dernières années nous ont appris une chose : il ne faut jamais rien exclure dans ce milieu. Et c’est là qu’entre en scène Giannis Konstantelias. Le joueur de 23 ans du PAOK de Thessalonique serait le plan B de Dortmund si le dossier El Mala n’aboutit pas.

« Un peu de vitesse et un peu de dribble en un-contre-un sont sans aucun doute des éléments que nous recherchons », avait tout de même récemment révélé le directeur sportif du BVB, Ole Book, au sujet du profil recherché. Cela semble très logique, puisqu’il n’y a actuellement personne dans l’effectif qui incarne ces qualités. Karim Adeyemi avait en effet été cédé au FC Barcelone.

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L’incroyable saga du transfert de Giannis Konstantelias et du VfB Stuttgart

Konstantelias possède pleinement ce type de qualités. Ses points forts sont sa conduite de balle serrée, le dribble, une excellente technique ainsi qu’une bonne vision du jeu entre les lignes. Le Grec est ambidextre, sûr dans ses passes et peut être utilisé avec flexibilité comme numéro 10 classique ou sur les ailes.

Qu’Ole Book doive prendre contact avec le PAOK, champion de Grèce 2024, si la piste Konstantelias venait malgré toute attente à réellement s’enflammer, relèverait presque du miracle. L’international aux 18 sélections, qui a jusqu’ici disputé 189 matches officiels avec son club formateur, pour 44 buts et 26 passes décisives, a déjà été à plusieurs reprises tout proche d’un départ.

En cas de besoin, Book serait bien inspiré de passer un coup de fil à son homologue Fabian Wohlgemuth du VfB Stuttgart. Le directeur sportif du club souabe avait vécu, il y a tout juste un an, une véritable odyssée pour attirer Konstantelias sur les bords du Neckar - sans succès.

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Le « président au pistolet » du PAOK interdit le transfert de Konstantelias

Et ce, non pas par sa propre faute. Mais à cause d’Ivan Savvidis, homme d’affaires russo-grec et président du PAOK depuis bientôt dix ans. Pour rappel : Savvidis est celui qui, en mars 2018, lors d’un match bouillant entre le PAOK et l’AEK Athènes après un but refusé, a fait irruption sur la pelouse, fou de rage, avec un pistolet à la ceinture pour demander des comptes à l’arbitre. Le championnat grec avait alors été interrompu pendant trois semaines et, quatre ans plus tard, le dirigeant de 67 ans a écopé d’une peine de 25 mois avec sursis.

Savvidis ne voulait céder Konstantelias sous aucun prétexte, mais il a fini par s’assouplir face à la volonté de départ du joueur et à la perspective de toucher les 20 millions d’euros d’indemnité de transfert visés de la part du VfB. Sauf qu’il n’avait pas compté sur les supporters ultra-émotifs du PAOK. Ceux-ci sont montés au créneau - et c’est encore un euphémisme - en critiquant massivement la démarche du club, qui voulait laisser partir le meilleur joueur de l’effectif précisément durant la saison du 100e anniversaire.

Konstantelias a ainsi reçu, à la porte d’embarquement de l’aéroport d’Amsterdam, peu avant son départ pour Stuttgart, un appel de Savvidis. Le message : transfert annulé, retour immédiat au stage de préparation à La Haye. Quelques jours plus tard, Konstantelias et Savvidis affichaient un pouce levé sur une photo et se couvraient mutuellement de louanges dans des déclarations à l’allure mise en scène, parce que Konstantelias avait prolongé son contrat jusqu’en 2029.

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« Comme si on regardait Neymar » : Giannis Konstantelias brillait déjà très tôt

Konstantelias a ensuite enchaîné avec 14 buts et neuf passes décisives en 40 matches la saison dernière. Il semble avoir immédiatement évacué la saga du transfert, devenant de plus en plus le leader de l’équipe. Le capitaine du PAOK, Dimitris Pelkas, avait écrit dans sa story Instagram : « Un petit magicien parmi nous. »

Les transferts avortés, Konstantelias connaît d’ailleurs cela depuis sa plus tendre jeunesse. Trois ans avant de faire ses débuts, en septembre 2021, dans une compétition internationale et d’être qualifié dans les médias grecs de « talent à 18 carats », Konstantelias avait effectué un essai au FC Barcelone. Les Catalans avaient offert 500 000 euros pour ce joueur qui n’avait alors que 15 ans. Le Bayern Munich ainsi que Fulham avaient eux aussi formulé une offre, tandis que l’Ajax Amsterdam et Chelsea avaient également manifesté leur intérêt.

Mais le PAOK avait insisté sur une somme à sept chiffres. Personne n’a voulu la payer, et Konstantelias est donc resté dans le club qu’il avait rejoint en 2013. En provenance du club amateur d’Agia Paraskevi, dans sa ville natale de Volos. Là-bas, il avait déjà suscité un immense étonnement dès son enfance. Alexandros Malakasiotis, alors directeur de l’académie du club, disait de lui : « Un joueur comme lui n’apparaît pas tous les jours. Même pas tous les 50 ans. Il a des dons uniques. Pour moi, c’est un phénomène. Quand il est en un-contre-un, c’est comme si on regardait Neymar. »

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« Il peut faire des choses magiques » : voici l’idole de Giannis Konstantelias

Le Brésilien avait un jour été qualifié par Konstantelias de « ma plus grande idole », car : « Je trouve son style de jeu plus attrayant que celui de tous les autres. » Quant au sien, il le décrivait ainsi : « créatif, je veux toujours apporter ce petit supplément dans le dernier tiers du terrain ».

Il a bien failli le faire, la saison suivant le titre remporté lors de la dernière journée, du côté de Red Bull Salzbourg. Konstantelias avait alors 21 ans, et son coéquipier autrichien Stefan Schwab disait de lui dans kicker : « C’est un profil offensif qui peut en réalité jouer dans n’importe quel système. Il a une super technique. Il a de la vitesse, il est bon avec le ballon, il peut éliminer des joueurs, mettre ses coéquipiers en valeur. C’est un joueur exceptionnel, il peut faire des choses magiques. Il a absolument la qualité pour jouer dans un grand championnat. »

Mais, on s’en doute, le transfert n’a pas eu lieu malgré les offres de plusieurs millions venues de Salzbourg. Le PAOK n’a laissé partir Konstantelias qu’une seule fois, et encore seulement pour 162 jours. Il avait été prêté au club belge de la KAS Eupen lors de la phase retour de la saison 2021/22, notamment sous les ordres de l’entraîneur allemand Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias : le plan B du BVB, avec l’intérêt de la Juventus Turin

Statistiquement, ce passage avec seulement 157 minutes disputées et aucune titularisation en huit matches joués n’a rien de très reluisant. Mais pour son développement, cette brève expérience à l’étranger a été extrêmement importante. Ensuite, Konstantelias s’est affirmé de plus en plus comme la nouvelle sensation du PAOK.

Et voilà que l’été est déjà de retour. Une nouvelle fois, de nombreuses rumeurs entourent le milieu de terrain, avec notamment une piste chaude menant à la Juventus Turin. Peut-être que Konstantelias deviendra bientôt la vente record du club historique. Ce classement est actuellement dominé par Stefanos Tzimas, transféré au 1. FC Nuremberg en 2025, et sur lequel le PAOK a encaissé au total près de 22 millions d’euros.

Konstantelias semble désormais habitué à l’agitation autour de son nom. Cette fois, un transfert aura-t-il lieu ? En tout cas, son avenir flou ne semble pas l’affecter, ce qu’il démontre très concrètement en ce moment même : en trois matches de qualification pour la Ligue Europa, il a déjà inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Giannis Konstantelias : sa carrière professionnelle en un coup d’œil