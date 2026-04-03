Chelsea a annoncé la sanction de l’Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de l’équipe, suspendu pour deux matchs, en raison de déclarations interprétées comme un appel du pied au Real Madrid avant le prochain mercato estival.

Fernández a déclaré, après l’élimination de Chelsea en Ligue des champions le mois dernier, qu’il ne savait pas s’il resterait à « Stamford Bridge » la saison prochaine, alors que son contrat court jusqu’en 2032.

Lors du même entretien, Fernández a précisé qu’il n’y avait eu aucune négociation avec le Real Madrid, affirmant se concentrer sur Chelsea, mais il a indiqué qu’il « verrait ce qui se passera après la Coupe du monde ».

Mais ce qui a alimenté la polémique, c’est sa déclaration dans une autre interview selon laquelle il « aimerait vivre en Espagne », ajoutant que Madrid lui rappelait la ville de Buenos Aires, ce que la presse espagnole a interprété comme une tentative d’attirer l’attention de la direction du club madrilène.

Mesure disciplinaire

Liam Rosenior, entraîneur de Chelsea, a déclaré en conférence de presse ce vendredi qu’il avait écarté le milieu de terrain du quart de finale de la FA Cup contre Port Vale, samedi, ainsi que du match de Premier League face à Manchester City le 12 avril.

L’entraîneur a ajouté : « C’est décevant qu’Enzo parle de cette manière. »

Il a poursuivi : « Je n’ai aucun mot négatif à son égard, mais il a franchi une certaine ligne concernant la culture du club et ce que nous essayons de construire. Je le respecte beaucoup en tant que personne et en tant que joueur, et il est frustré parce qu’il veut que nous réussissions. »

Il a continué : « La décision de suspendre le joueur n’a pas été prise individuellement, elle a été convenue entre la direction, les propriétaires et les joueurs. La porte n’est pas fermée à Enzo, mais c’est une mesure disciplinaire. Il faut protéger la culture de l’équipe, et la limite a été dépassée sur ce plan. »

Il a ajouté : « Beaucoup de ces déclarations sont intervenues après une période difficile de 10 jours au niveau des résultats, peut-être la plus dure pour moi en tant qu’entraîneur, voire en tant que joueur. »

Chelsea avait perdu quatre matchs consécutifs entre le 11 et le 21 mars, dont une lourde défaite face au Paris Saint-Germain sur le score cumulé de (8-2) en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Fernández, âgé de 25 ans, a rejoint les « Blues » en janvier 2023 dans le cadre d’un transfert record en Angleterre de 107 millions de livres sterling, et a disputé depuis 161 matchs.

Depuis l’arrivée de Rosenior à la tête de l’équipe en janvier, Chelsea a remporté 10 victoires en 19 matchs, contre 7 défaites et 2 nuls.

L’équipe occupe la sixième place de la Premier League, à 6 points d’Aston Villa, quatrième, dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.