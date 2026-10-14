« Il a dépassé les limites » : Carragher s'en prend violemment à Lisandro Martinez

Jamie Carragher, la légende de Liverpool, s'en est pris à Lisandro Martinez, le joueur de Manchester United, après ses dernières déclarations.

Lisandro Martinez a lancé une attaque virulente contre la direction de Manchester United, visant le directeur sportif Jason Wilcox, après la défaite de son équipe 2-0 face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, mardi dernier.

Martinez a affirmé que la direction n'avait pas réussi à renforcer suffisamment l'effectif lors du mercato estival, laissant entendre que l'équipe n'était pas (actuellement) au niveau pour rivaliser en Ligue des champions.

De son côté, Carragher n'a pas apprécié que Martinez expose publiquement les secrets du club.

L'ancienne star de Liverpool a déclaré à la chaîne « CBS Sports » : « C'est drôle, quand les joueurs disent ça, ils ne parlent jamais de leur propre poste. »

Et d'ajouter : « Quand un défenseur dit : nous n'avons pas fait assez sur le marché des transferts, il ne parle pas des défenseurs. Il parle d'autres secteurs du terrain. »

Il a poursuivi : « Alors, comment pensez-vous que se sentent maintenant les joueurs qui ont rejoint l'équipe cet été quand il dit ça ? Et ce n'est pas simplement une critique de ma part envers un joueur de Manchester United. On ne peut pas critiquer des gens qui sont au-dessus de nous dans la hiérarchie. »

Carragher a continué : « Je pense qu'un club de football, c'est comme ta famille, et il s'y passe beaucoup de choses. Je comprends qu'il puisse ne pas être satisfait de l'équipe, ou que Michael Carrick ne le soit pas non plus, mais en tant que club de football et en tant que famille, quand vous passez la porte d'entrée, vous faites front et vous vous soutenez les uns les autres, et je pense qu'un club de football, c'est ça. »

Il a ajouté : « Quand j'étais à Liverpool, je détestais que quelqu'un parle à tort et à travers ou critique l'entraîneur, ou que l'entraîneur critique le conseil d'administration. Nous sommes censés former une seule équipe. »

Il a souligné : « C'est peut-être un peu du théâtre. Mais tu dois jouer ce rôle comme le font les familles et comme le font les clubs de football, et là, ça va être le sujet de toutes les conversations. Ça va exploser, ça va exploser. Je pense qu'il a dépassé les limites. »

Martinez a confirmé ses propos lors d'un entretien ultérieur avec la légende de Manchester United Peter Schmeichel, lui déclarant : « Je ne me tairai pas. »

Amad Diallo semble avoir rejoint la vague de critiques, publiant sur Snapchat : « Une honte accablante ; je ne trouve pas les mots pour la décrire. »

L'atmosphère tendue dans le vestiaire a accentué la pression sur Carrick avant son déplacement décisif de dimanche à Leeds.