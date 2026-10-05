« Je le vois en fait dans plusieurs clubs », a déclaré Bierhoff, qui a occupé différents postes de dirigeant au sein de l’équipe du DFB entre 2004 et 2022, dans l’émission de Bild « Die Lage der Liga », au sujet de l’avenir de Wirtz.

« Je le crois aussi capable de réussir dans d’autres pays. Je le verrais bien, par exemple, avec Hansi Flick à Barcelone. Là-bas, il a de l’espace, il a d’excellents coéquipiers sur le plan footballistique », a ajouté Bierhoff, établissant un lien entre Wirtz et un possible futur engagement au Barça.

Le meneur de jeu de l’équipe d’Allemagne est « un joueur absolument de classe mondiale, qui doit maintenant encore le confirmer. Aussi sur le terrain, avec ses performances », a estimé Bierhoff au sujet de la situation de Wirtz depuis son transfert de Bayer Leverkusen à Liverpool, pour un montant de 125 millions d’euros, l’an dernier.

Comment se passe l’aventure de Florian Wirtz à Liverpool ?

Lors de sa première saison à Anfield, le milieu de terrain n’a pas encore pu répondre aux immenses attentes placées en lui, et Wirtz fait régulièrement l’objet de critiques virulentes dans l’opinion publique anglaise. Il reste néanmoins le plus souvent titulaire depuis son arrivée à Liverpool, de manière encore plus nette sous le nouvel entraîneur Andoni Iraola que sous son prédécesseur Arne Slot. Wirtz a débuté tous les matches de Premier League et de Ligue des champions des Reds cette saison jusqu’ici, signant au passage une passe décisive.

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Les propos de Bierhoff sur le Barça restent toutefois, malgré les liens avec Flick, sous les ordres duquel Wirtz a autrefois joué en sélection, de la pure spéculation. Les Catalans auraient certes courtisé Wirtz il y a quelques années, mais juste avant son transfert en 2025, ils ne figuraient pas parmi les options les plus sérieuses. À l’époque, le Real Madrid, Manchester City et surtout le Bayern Munich avaient plutôt manifesté leur intérêt pour ce technicien de très haut niveau, qui a finalement choisi Liverpool.

Existe-t-il actuellement des signes concrets d’un transfert de Wirtz ?

À Liverpool, le contrat de Wirtz court encore jusqu’en 2030 et, malgré une situation parfois difficile, il n’existe actuellement aucun indice concret d’un départ anticipé. Quant à d’éventuelles nouvelles avances du Bayern, l’ancien patron du FCB Karl-Heinz Rummenigge n’y croit pas et ne pense pas que cela puisse redevenir un sujet dans un avenir proche, déclarant récemment au sujet de Wirtz dans un entretien accordé à l’Abendzeitung München : « Qu’un jour autre chose soit malgré tout possible ? Je ne le sais pas. »

Sous le maillot de l’équipe d’Allemagne, Wirtz s’est entre-temps récemment illustré avec deux solides performances contre la Serbie (2-0) et en Grèce (0-0), remplaçant au passage le capitaine titulaire absent, Joshua Kimmich. Contre les Grecs, le joueur de 23 ans a mené l’équipe du DFB sur le terrain en qualité de remplaçant de Kimmich ; trois jours plus tôt, face à la Serbie, Wirtz avait récupéré le brassard de capitaine pour la seconde période des mains de Serge Gnabry.