Ethan Nwaneri ne peut pas se plaindre de manquer de temps de jeu actuellement. Mardi soir, lors du match de Ligue des champions du Borussia Dortmund contre le FK Sabah, l’Anglais devrait selon toute vraisemblance dépasser le nombre de minutes disputées lors de son précédent prêt à l’Olympique de Marseille. Il lui faudra jouer 17 minutes en Azerbaïdjan pour atteindre, avec le BVB aussi, les 412 minutes de jeu, en seulement huit matches contre onze à Marseille.

Mais les 62 minutes supplémentaires disputées par le joueur de 19 ans lors du 0-0 sur le terrain de l’Union Berlin auraient bien pu lui échapper. Après seulement 14 secondes, Nwaneri avait effectué un tacle latéral sur Tom Rothe, ancien joueur de Dortmund. Quatre secondes plus tard, Daniel Schlager était devant lui et lui brandissait le carton rouge. Mais l’arbitre s’était trompé et a, à juste titre, corrigé sa décision en lui infligeant un jaune.

Ce fut, au fond, la meilleure nouvelle apportée au BVB samedi dans la capitale par l’ailier offensif. Une suspension pour carton rouge en championnat aurait en effet constitué un nouveau coup dur, compte tenu de la blessure survenue plus tard de Konstantinos Karetsas, qui manquera à Dortmund pendant une longue période.

À Köpenick, Nwaneri a livré une prestation semblable à plusieurs de celles qu’il avait déjà produites avec Dortmund : très présent dans le jeu, avec suffisamment de ballons touchés et quelques actions dangereuses, mais le plus souvent malheureux dans ses initiatives, notamment à la finition. Jusqu’ici, sa seule contribution statistique est l’action comptabilisée comme une passe décisive avant le but contre son camp d’Albian Hajdari, lors de la victoire 3-2 à Hoffenheim pour ses débuts.

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Ethan Nwaneri toujours sans but avec le BVB

C’est évidemment trop peu pour un joueur offensif, tout comme les 14 buts inscrits en huit matches de Bundesliga et de Ligue des champions sont trop peu pour le BVB. « Il lui manque en ce moment ce petit déclic qui lui permettrait de se libérer en marquant un but », a déclaré Lars Ricken ce week-end.

Le directeur général chargé du sport à Dortmund jugeait néanmoins les prestations de Nwaneri « bonnes jusqu’ici » et espérait le voir franchir au plus vite le cap qui lui permettrait d’être plus efficace dans ses actions : « Nous aurons besoin de lui et nous lui apporterons donc tout notre soutien, surtout maintenant que Karetsas va de nouveau être absent. »

La thèse du déclic avancée par Ricken a du sens. Pour Nwaneri, qui affiche le troisième temps de jeu le plus élevé parmi les nouvelles recrues, les choses auraient déjà pu tourner autrement à plusieurs reprises. À Stuttgart, par exemple, il a marqué alors qu’il était légèrement hors-jeu. Contre Brême, avant son but sur retourné acrobatique, un coup de sifflet prématuré avait interrompu le jeu pour permettre un examen par la VAR d’une faute présumée de Waldemar Anton sur Niclas Füllkrug. Lors de ce même match, Nwaneri avait offert à Maximilian Beier une grosse occasion en première période grâce à une belle passe.

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Ethan Nwaneri pâtit aussi du jeu offensif prévisible du BVB

Lors de la récente prestation décevante contre Bodö/Glimt (0-1), Nwaneri faisait aussi partie des quatre remplaçants dont l’entrée a permis à Dortmund d’élever son niveau dans la dernière demi-heure. Mais il aurait dû tirer davantage de sa tête alors qu’il était seul devant le but, ainsi que de sa tentative après un corner peu avant la fin.

Il y a environ cinq semaines, l’entraîneur Niko Kovac avait qualifié le joueur prêté par le FC Arsenal de « très bon sur le plan footballistique ». C’est incontestable : l’international Espoirs à 18 reprises possède une technique et une maîtrise du ballon remarquables. Mais tout cela ne sert à rien si le BVB continue d’afficher un jeu offensif aussi terne et prévisible qu’il le fait trop souvent sous Kovac.

Dans le dernier tiers du terrain, Dortmund dépend encore le plus souvent du talent individuel et des exploits personnels pour déjouer les blocs bas et les défenses resserrées. Les mouvements offensifs structurés et coordonnés, impliquant plusieurs coéquipiers, se font rares. Ainsi, lorsqu’un joueur comme Nwaneri échoue dans son duel, l’attaque s’enraye vite.

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Ethan Nwaneri n’a pas encore vraiment convaincu au BVB

Cette situation fait non seulement peser une responsabilité (trop) importante sur les joueurs offensifs dans la réussite d’une attaque, mais elle expose aussi leurs faiblesses, puisque la plupart des actions se jouent à quitte ou double. Nwaneri, par exemple, s’est trop souvent montré effacé dans les duels en un contre un, a manqué de vitesse ou de la précision nécessaire dans ses passes.

On a également pu constater, comme pour Karetsas, que Nwaneri se sent plus à l’aise dans le demi-espace droit et surtout dans l’axe que dans un rôle consistant à donner de la largeur près de la ligne de touche. Il se retrouve parfois dans ces zones selon les situations, ce qui a quelque peu accru sa détermination à aller vers le but. Mais cela se heurte à l’organisation offensive de Dortmund, qui privilégie le jeu sur l’aile et les centres, particulièrement à droite.

Les prochains matches, d’ici à la prochaine trêve internationale à la mi-novembre, apporteront d’autres éléments de réponse sur la capacité de Nwaneri à s’imposer dans ce contexte et à mettre fin à sa disette de buts. S’il poursuit sur sa lancée, les arguments en sa faveur devraient en réalité s’amenuiser, notamment au regard de l’avenir de Dortmund et de la promotion de ses jeunes talents.

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Mathis Albert va-t-il menacer la place d’Ethan Nwaneri ?

À Berlin, Kovac a fait entrer Mathis Albert, 17 ans, pour 20 minutes, une première pour lui cette saison en Bundesliga. Au vu de ce que l’on connaît de l’entraîneur, il ne faut certes pas y voir un message adressé à des joueurs comme Nwaneri. Mais en seulement 112 minutes chez les professionnels, Albert a déjà laissé entrevoir que son audace, ses dribbles et sa vitesse pouvaient produire ces moments qui manquent souvent à Dortmund.

« Je suis très, très satisfait de lui. Il sera très important pour nous dans les prochaines semaines et les prochains mois », disait Kovac à propos de Nwaneri en septembre. Le Croate lui donnera sans aucun doute d’autres occasions de faire ses preuves prochainement. Reste à savoir quand sa prédiction se réalisera.

Ethan Nwaneri : sa carrière professionnelle en bref