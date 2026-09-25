L'Égyptien Hamza Abdelkarim, jeune attaquant du Barça, a reçu de grands éloges du journaliste marocain Achraf Ben Ayad, en raison de son comportement discipliné au sein de l'enceinte du "Spotify Camp Nou", malgré son faible temps de jeu.

Sous le titre "Sans le moindre signe de mécontentement", Ben Ayad a rédigé son article dans le journal espagnol "Mundo Deportivo", ce vendredi, pour mettre en lumière des aspects méconnus de la personnalité d'Abdelkarim.

Dans son article, Ben Ayad a dévoilé le message de son compatriote Achraf Bencharki, ailier de l'Al Ahly égyptien et ancien coéquipier d'Abdelkarim avant son transfert au Barça, en janvier dernier.

Voici le texte de l'article :

"Hamza Abdelkarim est parti rejoindre le rassemblement de la sélection d'Égypte après avoir disputé seulement 4 minutes avec le Barcelone en Liga, mais son comportement, depuis le premier jour, a été exemplaire. Il n'a montré aucun signe de mécontentement, il donnait toujours tout ce qu'il avait à l'entraînement, et attendait sa chance avec beaucoup de patience. Ce n'est pas une situation facile pour un jeune joueur qui a besoin de continuité, et qui revenait d'une participation à la Coupe du monde, mais le rêve de porter le maillot du Barcelone était si grand pour lui qu'il s'est promis de se battre jusqu'au bout pour réussir sous le maillot catalan.

Hamza est quelqu'un de timide, mais il possède un grand cœur. Il parle très peu, mais son message est généralement direct, comme ce fut le cas le jour de la prolongation de son contrat, lorsqu'il n'a pas hésité à se dire prêt à rejoindre l'équipe réserve si Flick estimait que c'était la bonne décision.

C'est pourquoi n'attendez jamais de lui un mauvais comportement, car nous parlons d'un jeune très professionnel, qui a grandi au sein d'une famille sportive.

Je me souviens des premiers jours où l'on a commencé à parler de sa signature. L'intérêt du Barcelone était sérieux, et à cette époque, l'un des joueurs vedettes de l'Al Ahly, en l'occurrence le Marocain Bencharki, m'a écrit directement pour faire l'éloge d'Abdelkarim, et il m'a dit : mon ami, c'est un joueur qui possède un très grand potentiel, extrêmement concentré et mûr. Prends soin de lui, s'il te plaît.

Et c'est ainsi que le joueur, devenu connu de beaucoup sous le nom de "Haaland du Nil", a confirmé la justesse de ces mots. Il est arrivé au Barcelone dans le calme, a travaillé au maximum de ses capacités, et a finalement tiré le meilleur parti de la préparation de la saison, pour se réserver une place avec l'équipe première.

Hamza continuera de se battre pour atteindre son objectif, et même s'il rencontre quelques détours et obstacles sur le chemin, vous ne le verrez jamais afficher des signes de mécontentement".